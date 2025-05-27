Bursa İnegöl Belediyesi, 06-09 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramı öncesi vatandaşların huzurlu, güvenli ve temiz bir bayram geçirmesi adına hazırlıklarını tamamladı. Belediye Başkanı Alper Taban alınan önlemleri ve yapılacak uygulamaları kamuoyuyla paylaştı.BURSA (İGFA) - Kurban Bayramına sayılı günler kala İnegöl Belediyesi kapsamlı bir hazırlık sürecine girdi. İlgili Müdürlükleri aracılığıyla hem kurban ibadetlerinin sağlıklı biçimde gerçekleştirilmesi hem de şehir düzeni ve temizlik konusunda hiçbir aksaklık yaşanmaması adına hazırlıklarının tamamlandığını düzenlediği basın toplantısıyla iletti. Başkan Alper Taban, 153 hattı üzerinden kayıt bırakan vatandaşların kurban atıklarının bayramın 1. ve 2. günü adreslerinden ücretsiz olarak alınacağını belirtti. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların, atıkları mutlaka poşetlenmiş ve ağzı sıkıca bağlanmış şekilde hazırlamaları gerektiğini vurguladı. Gelişigüzel atılan atıklar tespit edildiği takdirde ise kişilere cezai işlem uygulanacak.

“GAZZE VE FİLİSTİN’DE İNSANLIK DRAMI”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban bayram hazırlıkları kapsamında yapılan çalışmaları duyurduğu açıklamasında, bayram sevincini Gazze ve Filistin’de yaşanan insanlık dramı nedeniyle buruk geçtiğini belirterek, "Tüm dünyanın gözü önünde 50 bini aşkın insanın yaşamını yitirdiği, milyonlarca insanın evsiz kaldığı bu ortamda bayramı konuşmak dahi zor. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Allah’tan da isteğimiz bunları yapanların yanına kar kalmasın " dedi.

“ESNAFLARIMIZIN HAKKINI KORUYORUZ, HER İŞLETME KENDİ KAPISI ÖNÜNDE SATIŞ YAPABİLECEK”

Bayram haftalarında kaldırımlarda sınırlı esneklik getirdiklerini ileten Başkan Alper Taban, bu yoğunluğu fırsata çeviren kişilere müsaade edilmeyeceği ve esnafın hakkını koruyarak sadece esnafların dükkankanları içerisindeki sattıkları ürünleri kaldırımlarda satış yapabileceklerini söyledi. Başkan Alper Taban konuşmasında, “Bildiğiniz gibi bayram haftalarında trafik düzenlemeleri ve kaldırım işgallerine esneklik gibi düzenlemeler yapıyoruz. Burada amacımız bayram haftasında vatandaşlarımızın rahatça ürünlere ulaşabilmesi. 24 Mayıs Cumartesi günü itibariyle esnaflarımızın kendi dükkanları önündeki kaldırımlarda ürünlerini satabilmesi için esneklik başlamış oldu. Bayramın birinci günü itibariyle de sona ermiş olacak. Her esnafımız dükkânında ne satıyorsa kaldırımda da o ürün grubunun satışını yapıyor olacak. Bunun dışında herhangi bir satış olursa müdahale edeceğiz. Esnaf olmayan kişilerin de herhangi bir tezgâh açmasına müsaade etmiyoruz. Bayram harmanını vergi, kira veren ve personel çalıştıran esnaflarımız yapmalı. Esnaflarımıza da hayırlı işler, vatandaşlarımıza da iyi alışverişler diliyoruz.” dedi.

BAYRAM HAFTASINDA ÇARŞI İÇERİSİNDEKİ SOKAKLARA DÜZENLEME

2 Haziran itibariyle başlayacak şehir içi trafik akışını rahatlatmak ve yaya hareketliliğini artırmak amacıyla alınan yeni trafik düzenlemelerine ilişkin bilgilendirmede bulunan Başkan Alper Taban, bayram alışverişinin yoğunlaştığı günlerde hem vatandaşların hem de esnafın daha rahat hareket edebilmesi için bazı sokakların trafiğe kapatılacağını belirtti. Bu kapsamda; Elektrik Sokak (Hacı Veli Ağa Sokak kesişiminden itibaren), Tabakhane Sokak, Bedesten Sokak, Cami Kebir Sokak, Özdilek Sokak, 2. Özdilek Sokak ve Hacı Şahin Sokak araç trafiğine kapatılacak. Ayrıca çarşı bölgesinde araç sirkülasyonunu düzenlemek amacıyla tek yön uygulamasına gidileceğini duyuran Başkan Alper Taban, Gençlik Merkezi arka otopark girişinin İşletme Sokak (Yapı Kredi Bankası) tarafından yapılacağını, çıkışların ise Gençlik Merkezi önünden sağlanacağını ifade etti. Bunun yanı sıra, Ağaç İşleri Sanayi Kavşağı (Kaplan Petrol mevkii) ile ilgili de geçici bir düzenleme hayata geçiriliyor. 04-11 Haziran tarihleri arasında Bursa-Ankara Karayolu bu noktada transit geçişe açılacak, sanayi bölgesine girişler ise bu süre zarfında kapalı olacak.

“HALK OTOBÜSÜ SEFERLERİNE BURSAKART UYGULAMASI ÜZERİNDEN ULAŞILABİLECEK”

Başkan Alper Taban yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Hayvan Pazarı ve şehir içi ulaşım konularında alınan tedbirleri kamuoyuyla paylaştı. Bayramın birinci günü Hayvan Pazarı’na sivil araç girişlerinin kontrollü yapılacağını, yalnızca kesim işlemini tamamlayan hayvan sahiplerinin araçlarıyla pazara girişine izin verileceğini belirten Başkan Taban, bu uygulamanın pazarda düzenin sağlanması ve yoğunluğun azaltılması amacıyla hayata geçirildiğini vurgulayarak vatandaşlardan anlayış beklediklerini ifade etti. Hayvan Pazarına ulaşım için 612 numaralı otobüs hattının kullanılabileceğini belirten Başkan Alper Taban, güzergah, durak ve sefer saatleri gibi bilgilere Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BURULAŞ kurumunun BursaKart Mobil Uygulaması üzerinden ulaşılabileceğini söyledi. Ayrıca, bayram süresince toplu taşıma ihtiyacını karşılamak üzere yeterli sayıda sefer planlandığını ve güncel bilgilere yine BursaKart Mobil Uygulaması üzerinden erişilebileceğini kaydetti.

“TRAFİK AKIŞINI ENGELLEMEYELİM, ÜCRETSİZ OTOPARKLARIMIZ HİZMETİNİZDE”

Başkan Alper Taban, Kurban Bayramı öncesinde şehir trafiğinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek adına vatandaşlara bir dizi önemli uyarıda bulundu. Bayram hareketliliğinin arttığı bu günlerde, park yasağı bulunan cadde ve sokaklara, otobüs duraklarına, yaya geçitlerine ve özellikle yaya kaldırımlarına araçların kesinlikle park edilmemesi gerektiğini vurgulayan Başkan Taban, trafik düzeninin korunması açısından bu kurallara hassasiyetle uyulmasını istedi. Bu süreçte gerekli denetimlerin yetki alanlarına göre hem İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü hem de Emniyet birimleri tarafından titizlikle yürütüleceğini belirten Taban, özellikle çarşı bölgesindeki ana arterlerde çift sıra park sorununun ciddi bir problem oluşturduğunu söyledi. İzleme Değerlendirme Merkezi’nin akıllı kameraları aracılığıyla bu tür ihlallerin anlık olarak tespit edildiğini, uyarı ve cezai işlemlerin de bu doğrultuda uygulandığını ifade etti. Vatandaşların daha düzenli ve güvenli bir trafik ortamında bayramı geçirmeleri için herkesi duyarlı olmaya çağıran Başkan Taban, İnegöl Belediyesi’ne ait çarşı bölgesindeki Merkez Park ve yeni belediye binası altındaki kapalı otoparklar ile MERPA Pazar yeri otoparkının ücretsiz olduğunu hatırlatarak, araçların buralara güvenle park edilebileceğini sözlerine ekledi.

BAYRAM HAFTASINDA AÇIK OLACAK PAZARLAR

Kurban Bayramı öncesinde İnegöl’de semt pazarlarının çalışma takvimi ile ilgili düzenlemeleri vatandaşlarla paylaşan Başkan Alper Taban, 2 Haziran Pazartesi gününden itibaren pazarların şu şekilde kurulacağı belirtildi: 2 Haziran Pazartesi günü Pazartesi pazarı kendi yerinde kurulmaya devam edecek; 3 Haziran Salı günü Alanyurt Salı pazarı yine kendi yerinde hizmet verecek. 4 Haziran Çarşamba günü ise Huzur Mahallesi, Alanyurt köy içi (Cumhuriyet Mahallesi) ve Kurşunlu pazarları bulundukları yerlerde açık olacak. 5 Haziran Perşembe, yani Arefe günü Mer-Pa Perşembe pazarı da normal yerinde kurulacak ancak Mer-Pa pazaryeri, bayramda kurban kesimine hazır hale getirilebilmesi için saat 21.00 itibariyle kapanacak.” dedi. Ayrıca bayram süresince yani 6, 7, 8 ve 9 Haziran tarihleri arasında tüm semt pazarlarının kapalı olacağını açıklayan Başkan Taban, pazarların 11 Haziran Salı gününden itibaren kendi gün ve yerlerinde tekrar kurulmaya devam edeceğini ifade etti.

KUAFÖRLERLE İLGİLİ DÜZENLEME

Kuaförlerle ilgili yapılan düzenlemeleri aktaran Başkan Alper Taban, erkek berberlerinin normalde pazar günleri kapalı olduğunu ancak bayram öncesi son pazar olan 1 Haziran’da açık olacağını belirtti. Bayan kuaförlerinin ise her salı kapalı olduğunu, bu nedenle 3 Haziran salı günü açık olacaklarını ifade etti. Ayrıca, 31 Mayıs ile 5 Haziran tarihleri arasında kapanış saatlerinin serbest olarak düzenlendiğini duyurdu. Başkan Alper Taban Taban, bu düzenlemelerin vatandaşların bayram hazırlıklarını daha rahat yapabilmeleri amacıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.

“KIYMA ÇEKİMİNİ SADECE İLGİLİ FİRMALAR YAPABİLECEK”

Başkan Alper Taban kıyma çekimlerinin sadece kasaplar ile et-tavuk satış reyonu bulunan marketlerde yapılabileceğini belirterek, diğer işyerleri ve cadde ile sokaklarda kıyma çekimine kesinlikle müsaade edilmeyeceğini söyledi. Ayrıca, bayram süresince hizmet verecek nöbetçi fırınların İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ile Fırıncılar Kooperatifi tarafından belirleneceğini ve bu bilgilerin kamuoyuna daha sonra duyurulacağını ifade etti. Başkan Alper Taban, vatandaşların bu kurallara uyarak bayram hazırlıklarını sağlıklı ve düzenli bir şekilde yapmalarını iletti.

“TEMİZLİK HİZMETLERİMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK”

Başkan Alper Taban, bayram sürecinde en çok önem verilen konulardan birinin temizlik olduğunu belirterek, çöp toplama, sokak temizliği ve geri dönüşüm hizmetlerinin bayram boyunca kesintisiz ve rutin şekilde devam edeceğini söyledi. Kurban atıklarının 153 hattı aranarak alınabileceğini hatırlatan Başkan Alper Taban, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin tüm hazırlık ve planlamalarını tamamladığını ifade etti. Bayramda moloz, hafriyat ve ev eşyası gibi taleplerin ise atık yoğunluğu sebebiyle bayram sonrası değerlendirileceğini açıklandı. Vatandaşlardan kurallara uymalarını rica eden Başkan Taban, “Temizlik İşleri Müdürlüğümüz, vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı temiz, düzenli ve sağlıklı bir ortamda geçirebilmesi için 20 çöp kamyonu, 23 transit, 3 kamyon, 4 tanker, 4 kepçe ve yaklaşık 300 personelle çalışmalarını sürdürecek. Ayrıca Park Bahçeler ve Fen İşleri Müdürlüğümüz de ilave araç ve personel desteği sağlayacak” dedi. Bayram hazırlıkları kapsamında şehir genelinde kapsamlı bir temizlik çalışması yapılacağını ifade eden Taban, özellikle arife gecesi ana arterlerde yıkama çalışmalarının gerçekleşeceğini belirtti. Kurban kesimi öncesi ve sonrası kesim alanlarının genel temizliği, ilaçlanması ve yıkanmasının da defalarca yapılacağını sözlerine ekledi.

“7 ADET KURBAN KESİM ALANI MEVCUT, KAMUSAL ALANDA KESİM YASAK”

Başkan Alper Taban vatandaşları kurban kesim alanları ve kurban kesimiyle ilgili kurallar konusunda bilgilendirdi. Belediyenin belirlediği 7 farklı kurban kesim alanının bulunduğunu ifade eden Başkan Taban, bu alanların; Alibeyköy Modern Hayvan Pazarı, Mer-Pa Kapalı Pazar Yeri, Alanyurt Kapalı Pazar Yeri, Akhisar Kapalı Pazar Yeri ile Pazartesi Pazarı, Cumartesi Pazarı ve Mesudiye Pazarı balıkçı bölümleri olduğunu açıkladı. Çevreye kirlilik, koku ve benzeri rahatsızlıklar vermemek koşuluyla ve kurban çukuru açmak şartıyla vatandaşların kendi bahçelerinde veya site içerisinde de kurbanlarını kesebileceklerini belirten Taban, ancak site içinde kurban kesimine izin verilip verilmemesi kararının site ve apartman yönetimlerinin inisiyatifinde olduğunu vurguladı. Öte yandan Başkan Taban boş arsalar, dere kenarları, yol kenarları, çocuk parkları, hayvan pazarı kotra içleri ve benzeri kamusal alanlarda kurban kesiminin kesinlikle yasak olduğunu hatırlatarak vatandaşların bu kurallara uymalarını istedi.

“KURBAN ATIKLARI POŞETLİ VE AĞZI BAĞLANMIŞ ŞEKİLDE 153 ARANDIĞINDA 2 GÜN BOYUNCA ALINACAK”

Kurbanını kestikten sonra atıklarıyla ilgili ne yapacağını merak eden vatandaşlara seslenen Başkan Alper Taban, 153 hattı üzerinden kayıt bırakan vatandaşların kurban atıklarının, bayramın 1. ve 2. günü adreslerinden ücretsiz olarak alınacağını belirtti. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların, atıkları mutlaka poşetlenmiş ve ağzı sıkıca bağlanmış şekilde hazırlamaları gerektiğini vurguladı. Bayramın 3. ve 4. günlerinde ise bu hizmetin sona ereceğini, atıkların mahallenin çöp toplama gününde evsel atıklarla birlikte alınacağını ifade eden Taban, kırsal mahallelerde ise adresten atık alımı yapılmayacağını, bu bölgelerde kurban çukurlarına atıkların atılması gerektiğini söyledi. Ayrıca İnegöl Belediyesi tarafından belirlenen 7 kurban kesim noktasına büyük konteynerler yerleştirileceğini belirten Başkan Taban, vatandaşların kurban atıklarını bu konteynerlere de bırakabileceklerini kaydetti. Çiftlikler için ise özel bir uygulamanın geçerli olduğunu aktaran Taban, çiftliklerin kendi arazileri içerisinde atık kuyusu açmaları gerektiğini, ancak bu imkânı olmayanların atıklarını İnegöl Katı Atık Transfer İstasyonu’na ücretsiz olarak getirebileceklerini ifade etti. Başkan Taban, tüm bu önlemlerin çevre kirliliğini önlemek ve vatandaşların bayramı hijyenik bir ortamda geçirebilmelerini sağlamak amacıyla alındığını belirterek, duyarlılık çağrısında bulundu.

“SADECE BAYRAM ZAMANI DEĞİL HER ZAMAN AİLELERİMİZİN YANINDAYIZ”

Başkan Alper Taban, Kurban Bayramı öncesinde İnegöl Belediyesi tarafından yürütülen sosyal yardım çalışmaları ve dayanışma faaliyetleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sadece bayram zamanı değil her zaman ailelerin yanlarında olduğunu ve bu bayramda da sistemde kayıtlı yaşlı vatandaşlara yönelik ev temizliği hizmetinin sürdüğünü belirten Taban, ayrıca bayram öncesi yaşlılara ziyaretlerin bayram hediyeleriyle birlikte rutin şekilde gerçekleştirildiğini söyledi. Toplumun farklı kesimlerine yönelik sosyal desteklerin sürdüğünü vurgulayan Başkan Taban, hayırseverlerin desteğiyle yetim çocuklara bayram öncesinde giyim yardımlarının hazırlandığını ve teslim edileceğini ifade etti. Ayrıca çölyak hastalığı bulunan aileler için glutensiz gıda kolilerinin hazırlandığını ve bayram öncesinde dağıtılacağını belirtti. Son olarak uluslararası dayanışma kapsamında da adımlar atıldığını kaydeden Başkan Alper Taban, Türk Kızılay İnegöl Şubesi ile ortaklaşa yürütülen kampanya sayesinde Gazze’de 4.000 kişiye sıcak yemek ulaştırıldığını duyurdu.

“KURBAN BAĞIŞLARINIZ UMUTELİ ARACILIĞIYLA AİLELERE ULAŞTIRILACAK”

Başkan Alper Taban, Umuteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aracılığıyla kurban bağışı kabul ettiklerini de ifade eden Başkan Taban, bu yıl kurban hisse bedelinin 13.000 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Bağışta bulunmak isteyen vatandaşların 153 Çözüm Merkezi’ni arayarak ya da 0 224 777 00 16 numaralı hattan Umuteli Derneği’ne ulaşabileceklerini belirten Taban, www.umuteli.org.tr adresi üzerinden IBAN numaralarına erişilebileceğini, bağış yaparken açıklama kısmına "Ad Soyad ile birlikte Kurban Bağışı" ibaresinin yazılmasının önem taşıdığını vurguladı. Toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çeken Başkan Alper Taban, katkı sağlamak isteyen tüm vatandaşları Umuteli Derneği ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçmeye davet etti.

“KAÇAN KURBANLIKLAR İÇİN MÜDAHALE EKİBİ HAZIR”

Her Kurban Bayramı’nda zaman zaman yaşanan kurbanlık hayvanların kaçması gibi olaylara karşı önlem aldıklarını belirten Başkan Alper Taban, bu tür durumlara müdahale edebilmek amacıyla İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde özel ekipler oluşturulduğunu açıkladı. Başkan Taban, vatandaşların bu tür bir durumla karşılaşmaları halinde 153 Çözüm Merkezi'ni arayarak ekiplerden yardım talep edebileceklerini belirtti. Ayrıca kurban alışverişinin devam etmesi adına Hayvan Pazarının bayramın son günü olan 9 Haziran tarihine kadar açık olacağını ifade eden Taban, vatandaşların ihtiyaç duymaları halinde bu tarihe kadar pazardan kurbanlık temin edebileceklerini söyledi.

“153 ÇÖZÜM MERKEZİ HATTIMIZ 7/24 HİZMETİNİZDE”

Vatandaşların bayram boyunca tüm konularla ilgili çözümü için 153 Çözüm Merkezi'nin 7 gün 24 saat hizmet vereceğini belirten Başkan Taban, ayrıca 0 (530) 157 00 00 numaralı WhatsApp hattı üzerinden de vatandaşların taleplerini iletebileceğini ifade etti. Kentteki kültürel ziyaret noktaları hakkında da bilgi veren Taban, İnegöl Kent Müzesi ile Mobilya Müzesi'nin bayramın 1. ve 2. günü kapalı olacağını, bayramın 3. günü olan 8 Haziran Pazar günü 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacağını açıkladı. Bayramın 4. günü, yani 9 Haziran Pazartesi ise müzelerin haftalık tatil günü olması sebebiyle kapalı olacağı bilgisini verdi. Gastro İnegöl Restoranı ve Gastro Kafe’nin bayram süresince nasıl hizmet vereceğine dair detayların ise önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Başkan Taban, vatandaşların güncel duyuruları takip etmelerini istedi.

“TÜM İSLAM ALEMİMİZİN KURBAN BAYRAMI ŞİMDİDEN MÜBAREK OLSUN”

Konuşmasının sonunda tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı tebrik eden Başkan Alper Taban, “Bayramlar; paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı müstesna zamanlardır. Bu vesileyle, tüm hemşerilerimin ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum” dedi.