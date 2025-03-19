Bursa'da Nilüfer Belediyespor Eker, ligin son maçında Sarıyer Belediyesi Spor Kulübü’nü 3 – 0 mağlup etti. Ligin son haftasını galibiyetle kapatan mavi beyazlı ekip, ligde kalmayı başardı.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi’nin son haftasında Sarıyer Belediyesi Spor Kulübü’nü ağırladı. Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanan mücadeleyi; Nilüfer Belediye Başkan Vekili Okan Şahin, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, Nilüfer Belediyespor Başkanı Muharrem Or ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir de tribünden takip etti.

Maçın başından itibaren üstün bir oyun sergileyen Nilüfer Belediyespor Eker, setleri 25-18, 25-16 ve 25-14’lük skorlar alarak, parkeden 3-0’lık net galibiyetle ayrıldı. Rakibi Keçiören Belediyesi Sigorta Shop’un mağlup olduğu haftada galip gelen Nilüfer Belediyespor Eker, gelecek sezon da Vodafone Sultanlar Ligi’nde mücadelesine devam edecek.

KUTLAMA YAPTILAR

Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı ve yöneticileri, maçın ardından bir araya geldi. Ligde kalmayı garantileyen oyuncular, teknik ekip ve yöneticiler, galibiyet sevincini hep birlikte kutladı.

