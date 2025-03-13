Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Nilüfer Resim Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler, ödüllerini aldı. Bu yıl “Hepimizin Nilüfer’i” temasıyla düzenlenen yarışmaya, 23 farklı ortaokulun öğrencileri, 157 resim ile katıldı.BURSA (İGFA) - Bursa'da Nilüfer Belediyesi’nin Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği ortaokullar arası “Nilüfer Resim Yarışması”nın ödül töreni ve sergi açılışı Konak Kültürevi’nde gerçekleştirildi.

1997 yılından itibaren devam eden ve 28’incisi düzenlenen yarışmaya; Nilüfer’de bulunan 23 farklı ortaokulun öğrencileri, 157 resim ile katıldı.Törende, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Şahin, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erkan Öztürk, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı.

Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyesi’nin her zaman gençlerin yanında olduğunu ve onları destekleyen bir anlayışa sahip olduğunu söyledi. Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alanında uzman 5 jüri üyesinin resimleri değerlendirdiğini dile getiren Başkan Şadi Özdemir, her eser kendileri için birinci olduğunu söyledi.

Yarışmada, birinci Nilüfer Şehitler Ortaokulu’ndan Nisa Nur Acar, ikinci Dilek Özer Ortaokulu’ndan İrem Güneş, üçüncü Koç Ortaokulu’ndan Derin Mazmanoğlu oldu.

Mansiyon ödüllüne ise Akçalar Fahriye Sayarel Ortaokulu’ndan Esma Nur Kıran, Halil İnalcık Bilim ve Sanat Merkezi’nden Yusuf Emir Karakuş ve Tan Balat Okulları’ndan Duru Aras layık görüldü.

Yarışmada toplamda 19 bin lira ödül dağıtıldı.