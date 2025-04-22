Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü ile yapımını tamamladığı Keles Menteşe sulama göleti ile 290 dekarlık tarım arazisini sulama suyuyla buluşturacak.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı, kırsaldaki üreticilere can suyu olacak olan sulama göletlerinin yapım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Gemlik Şükriye’de 81 bin 518 metreküplük depolama alanına sahip sulama göletiyle 400 dekar, Keles Menteşe’de 96 bin 655 metreküplük depolama alanına sahip sulama göletiyle 290 dekar, Orhaneli Gümüşpınar’da 138 bin 40 metreküplük depolama alanına sahip sulama göletiyle 600 dekar olmak üzere toplam 1290 dekarlık tarım arazisi suyla buluşturulacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Keles ilçesi Menteşe Mahallesi’nde hizmete alınan mebranlı sulama göletinin 49 bin 500 metrekarelik alan üzerine kurulduğu belirtildi. 290 dekarlık tarım arazisinin sulama suyuyla buluşturacak olan göletin bağlantıları da 2025 yılı içerisinde tamamlanacak. Damlama sulama sistemine göre tasarlanan projeler sayesinde bölgenin kalkınmasına da destek olunmuş olacak.