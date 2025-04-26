Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi iş birliğiyle 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmalarına halkın katılımını sağlamak amacıyla başlatılan ‘Hayalimizdeki Bursa’yı Konuşuyoruz’ adlı buluşmanın ilk durağı İnegöl oldu.BURSA (İGFA) - Bursa’yı bilimin ışığında geleceğe güvenle taşıyacak 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ile ilgili Bursa Planlama Ajansı ve Danışma Kurulu rehberliğinde çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Bursa Kent Konseyi öncülüğünde vatandaşların planlama süreçlerine ve kararlarına katkı koyması amacıyla başlatılan ve 17 ilçede sürecek olan ‘Hayalimizdeki Bursa’yı Konuşuyoruz’ adlı buluşmaların ilki, İnegöl ilçesinde yapıldı.

Toplantıya, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, İnegöl Kent Konseyi Başkanı Bülent Temelli, Karacabey Kent Konseyi Başkanı Abdullah Akkoç, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz, Yıldırım Kent Konseyi Başkanı Hüseyin İşcan, Keles Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Orhan ve vatandaşlar katıldı.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, İnegöllülerin İnegöl’ü ve Bursa’yı 2050 yılında nasıl görmek istediklerini anlatarak planlama kararlarına katkıda bulunacağını söyledi. Böylece halkın sesinin karar alma süreçlerinde duyulacağını belirten Ertuğrul Aksoy, karar alma süreçlerine herkesin katılımının önemli olduğunu ifade etti. Kent konseyleri olarak 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmalarına katkı sunmak istediklerini anlatan Aksoy, “‘Hayalimizdeki Bursa’yı Konuşuyoruz’ buluşmalarıyla halkın ve özellikle temsiliyet imkânı bulamayan bireylerin fikirlerini almayı amaçlıyoruz. Bu buluşmalarla halkın düşüncelerini doğrudan alıyoruz. Toplantılarda, ‘İlçenizin zayıf yönleri nelerdir? İlçenizin güçlü yönleri nelerdir? İlçenizi ve Bursa’yı 2050 yılında nasıl görmek istiyorsunuz? Geleceğe dair eleştirileriniz, önerileriniz, yerel ve merkezi yönetime yönelik beklentileriniz nelerdir? Başlıklarında dört soru soruyoruz. 17 ilçede düzenleyeceğimiz buluşmaların ardından çıktıları, Bursa Planlama Ajansı’na vereceğiz” dedi.

İnegöl Kent Konseyi Başkanı Bülent Temelli, 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmalarına halkın katılımının sağlanmasının önemli olduğunu dile getirdi. Hem birebir görüşmeler hem de dijital ortamdan yapılan anketlerle herkesin görüşünün alındığını anlatan Temelli, İnegöl’ün ve Bursa’nın halkın görüşleri ve önerileri alınarak planlanacağını söyledi.