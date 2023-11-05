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BursaRay'ın lodos sebebiyle duran seferlerinin normale döndüğü açıklandı.BURSA (İGFA) - Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan lodos sebebiyle BursaRay'da kataner arızası gerçekleşmişti. Arıza sonrası Acemler-Şehreküstü arasında ulaşım otobüs aktarmalı sağlandı.

BURULAŞ ekiplerinin çalışmalarının ardından seferler normale döndü.

Büyükşehir Belediyesi iştiareklerinden olan BURULAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ekiplerimizin BursaRay hattındaki çalışması tamamlanmış olup, BursaRay seferlerimiz normal seyrine dönmüştür. Yaşanan aksaklık için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.