Tahmini Okuma Süresi: dakika

Uludağ Üniversitesi’nde öğrenim gören yüksek lisans öğrencileri, Ulaştırma Ekonomisi dersini BURULAŞ binasında gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kent içi ulaşım ve ulaştırma ekonomisi ilgili gözlem ve deneyimlerini gençlerle paylaştı.BURSA (İGFA) - Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yüksel Okşak ve Ulaştırma Ekonomisi dersi öğrencileri, 5 yıldır olduğu gibi bu yıl da bir derslerini BURULAŞ binasında gerçekleştirdi. Derse konuk olarak katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her geçen gün gelişen, büyüyen, 3 milyon 200 bini aşan bir nüfusa hizmet ettiklerini belirterek, hemen her ilde vatandaşların ilk şikayetlerinin genellikle trafik ve kent içi ulaşım olduğunu söyledi.

“GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRİYORUZ”

Tarih boyunca olduğu gibi günümüzde de Bursa’nın bir cazibe merkezi olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Göreve geldiğimiz günden beri Bursa’nın tüm ilçelerine nitelikli hizmet sunmanın telaşındayız. Halkın yaşam kalitesini arttırmak, şehrin geleceğini şekillendirmek hedefiyle çalışıyoruz. Belediyecilik aslında büyük fedakarlık isteyen bir iş. Bugün altyapısını yapmadığımız, asfaltını dökmediğimiz, tarlasına destek vermediğimiz yer kalmadı çok şükür. Hiçbir fark gözetmeksizin hizmetlerimizi tüm hemşerilerimize ulaştırma gayretiyle çalışıyoruz” dedi.

METRO, GÖRÜKLE’YE GİDİYOR

Ulaşım yatırımları noktasında merkeze Acemler Kavşağını aldıklarını belirten Başkan Aktaş, “Kavşak kollarındaki şeritleri genişletmenin yanı sıra kavşakta Hayran Caddesi’nden gelen araçların oluşturduğu yoğunluğu azaltmak için Oulu Tüp Geçidini yaptık. Acemlerdeki trafik yükünü hafifletmek adına Sedat 3 Köprüsünü hizmete açtık. 56 noktada hayata geçirdiğimiz akıllı kavşak uygulamasıyla trafik yoğunluğunu yüzde 40 oranında azalttık. Tamamladığımız ve hizmete açtığımız Adliye Kavşağı, Demirtaş OSB Kavşağı, Balıklıdere Köprüsü, Şehir Hastanesi Yolunun yanı sıra kent içi raylı sistem ağımızı da genişletiyoruz. Bursa’nın ulaşım sorunlarını çözmek adına canla başla çalışıyoruz” diye konuştu.

Kent içi ulaşım ve çözümleri konusu etrafında şekillenen sohbette Başkan Aktaş, gençlerin sorularını da yanıtsız bırakmadı. Gençlerin Üniversite-Görükle metrosu hakkındaki sorularını cevaplayan Başkan Aktaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı destekleriyle Üniversite hattını Görükle’ye kadar uzatacak hatta çalışmaların hızla sürdüğünü vurguladı.

BURULAŞ yetkililerinin ulaşıma dair sunumları sonrasında gençlerle sohbet eden Başkan Aktaş, tecrübelerini paylaştığı bu organizasyon için moderatör Doç. Dr. Yüksel Okşak’a teşekkür etti.