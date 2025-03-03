Türkiye Oryantiring Şampiyonası 3. Kademe Yarışları Antalya'da Termessos Antik Kenti ve Muratpaşa Bahçelievler Mahallesinde yapıldı.İZMİR (İGFA) - Bostanlıspor'un milli sporcusu Büşra Altun Mersin ve Aydın'dan sonra Antalya'da da şampiyon oldu ve K21 A Kategorisinde zirvedeki yerini korudu.

Antalya Termessos Antik Kentinde yapılan 1. gün yarışmalarında Bostanlıspor'un milli sporcusu aynı zamanda da antrenörü olan Büşra Altun K21A Kategorisinde 40 rakibi ile amansız bir mücadeleye girdi ve parkuru 41.54'de bitirerek şampiyonluğu elde etti. Bugün Muratpaşa Bahçelievler'deki 2. gün yarışmaları sonunda da ilk sıradaki yerini koruyan Büşra Altun bu kategori de bir kez daha iddiasını kanıtladı.

Bostanlısporlu genç sporcusu Eylem Vatansever E16A Kategorisinde 56 sporcu arasında 5. sırayı alarak gelecek vaat ettiğini bir kez daha belgeler. 28 sporcunun yarıştığı K20B Kategorisinde de 2 sporcu ile katılan Bostanlıspor, Ayşe Cansın Kesbir ile 10.'luk, Ezo Er ile de 16.'lık elde etti.

Bostanlıspor'un kardeş kulübü Altun Oryantiring ASK sporcularından K.Mete Sakaoğlu E18A Kategorisinde 42.21'lik derecesiyle birinciliği elde etti.