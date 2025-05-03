Akdeniz Üniversitesinin ev sahipliğinde 24-29 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleşen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Hentbol Süper Lig Yükselme Finallerinde mücadele eden Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Kadın Hentbol Takımı, namağlup bir şekilde şampiyon oldu. BURSA (İGFA) - Üniversite sporunun önemli organizasyonlarından biri olan TÜSF Hentbol Süper Lige yükselme finallerinde 17 farklı üniversite yer aldı. Büyük mücadeleye sahne olan finallerde 13 Kadın Hentbol takımı arasında müsabakalar yapıldı. Tüm rakiplerini eleyerek yenilgisiz bir şekilde şampiyon olan BUÜ Kadın Hentbol Takımı, süper ligde mücadele etme hakkı kazandı.

REKTÖR YILMAZ’DAN TEBRİK VE TEŞEKKÜR

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, sevindirici haberi alır almaz tüm sporcuları ve antrenörleri tebrik etti. Spor, kültür ve sanatın her alanında yer alan genç nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Rektör Yılmaz; “Öğrencilerimizin hayatın içerisinde yer almaları, spor, sanat ve kültürel konularda kendilerini geliştirmeleri adına son yıllarda önemli yatırımlar yaptık. Gençlerin sosyalleşmesi ve kendilerini geliştirmeleri bizim için ayrı bir önem taşıyor. Öğrencilerimizin elde ettikleri başarılar emeklerimizin boşa gitmediğini kanıtlıyor. Takımda yer alan tüm öğrencilerimizi ve onları en iyi şekilde yetiştiren tüm hocalarımızı gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.