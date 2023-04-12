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Hatırlanacağı gibi, Hüseyin Baş'ın Genel Başkanlığı'ndaki Bağımsız Türkiye Partisi de listelerin YSK'ya verilmesi sonrasında Millet İttifakı lehine geri çekilmişti.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Durmaz, aday listesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı desteklemek için geri çektiklerini açıkladı.

Büyük Türkiye Partisi, Cumhur İttifakı lehine seçimlerden çekildiğini açıkladı. Büyük Türkiye Partisi, 14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sundukları aday listesini geri çekti.

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