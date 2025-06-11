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Anahtar Parti Bursa İl Teşkilatı, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, “Genel Başkanımız Yavuz Ağıralioğlu’nun teşrifleriyle il binamızı açıyoruz. Tüm Bursalı hemşehrilerimizi bu anlamlı buluşmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu’nun katılımıyla 14 Haziran Cumartesi günü saat 17.00’de Osmangazi’de düzenlenecek törenle bina resmi olarak açılacak.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 14 Haziran'da Bursa İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirmek üzere Bursa’ya geliyor. Açılış, Osmangazi’de görkemli bir törenle yapılacak. BURSA (İGFA) - Anahtar Parti, Bursa’daki teşkilatlanma çalışmalarını tamamlayarak il başkanlığı binasını hizmete açmaya hazırlanıyor.

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