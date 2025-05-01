Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’yı makamında ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Konya'nın Karatay ilçesinde samimi ortamda gerçekleşen buluşmada özel sporcular hem başarılarını paylaştı hem de Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya spora verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Sporcularla tek tek ilgilenen Başkan Kılca, teknik heyetten yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Hasan Kılca, gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirterek, "Antrenörlerimiz de bu süreçte büyük bir özveriyle görev yapmaktadır. Ben de geçmişte uzun yıllar futbol oynamış biri olarak, sergilediğiniz performansı takdirle izliyorum. Sizler, bizlerden çok daha ileri seviyede bir oyun ortaya koyuyorsunuz. Azminiz, enerjiniz ve mücadele ruhunuzla hepimize örnek oluyorsunuz. Göstermiş olduğunuz çaba, bizleri hem duygulandırıyor hem de gururlandırıyor. Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çekerek milletimize gurur yaşatıyor, bizleri onurlandırıyorsunuz." dedi.

Milli takım antrenörü İbrahim Acar da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Konya’nın kendileri için her zaman uğurlu geldiğini belirten Acar, “Uzun süredir devam eden bir çalışma programımız var. Şampiyonalar öncesinde Konya bize hep şans getiriyor. Burada olmaktan çok mutluyuz. Özel çocuklarımız dünyanın her yerinde Türkiye’yi başarıyla temsil ediyor. Takımımız, Peru’da dünya üçüncüsü olurken, İtalya’da ise üst üste iki Avrupa şampiyonluğu kazanarak ülkemize gurur yaşattı. Yoğun bir tempoyla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yeni hedefimiz ise üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olarak Türkiye’ye bir kez daha altın madalya kazandırmak.” diye konuştu.