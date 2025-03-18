18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 110'uncu yıl dönümü vesilesiyle Çayırova’da anma ve kutlama programları gerçekleştirildi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Çanakkale ruhumuz hep diri” ifadelerini kullandı.KOCAELİ (İGFA) - Bundan 110 yıl önce “Çanakkale Geçilmez” diyerek destana imza atan kahramanlarımız, tüm yurtta olduğu gibi Çayırova’da da anıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 110. Yıldönümü etkinliğiN Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

15 Temmuz Fen Lisesi öğrencileri tarafından günün anlam ve önemine ilişkin hazırlanan gösteriler büyük bir beğeniyle izlendi. Program sonunda ise protokol üyeleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Program hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi; “Çanakkale ruhumuz hep diri. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle andık. Duygu dolu gösterileriyle Çanakkale ruhunu bizlere yeniden yaşatan gençlerimize ve programda emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu toprakları bizlere vatan kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizin makamları ali, mekanları cennet olsun.”

Öte yandan Çayırova Belediyesi’nin çocuk kulüplerinde de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’ne özel etkinlikler düzenlendi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Çocuk Kulübü’nde hazırlanan programda, Çayırovalı çocuklar özel kostümleriyle Çanakkale Savaşı’ndan enstantaneler canlandırdı. Minik Çayırovalıların hazırladığı gösteri büyük beğeni kazandı.