Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin yanı sıra Dardanos ve Güzelyalı'da da karasinek ve mücadeleyle mücadeleye yönelik gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız devam ediyor.ÇANAKKALE (İGFA) - Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte çoğalan karasinek ve durdurulan ile mücadele eden Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sağlık Bakanlığınca kaydedilebilir ve lisanslı ürünler ile günlük olarak biyosidal ürün uygulaması gerçekleştiriyor.

Karasinek ve bozulmanın bozulmasında etki gösteren çöp konteynerleri ve durgun su ortamlarında da rutin olarak fiziksel, biyolojik ve kimyasal uygulama çalışması gerçekleştiriliyor.