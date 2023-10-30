Çay üreticilerine 1 milyar 763 milyon TL destek ödemesi yarın yapılacak.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ÇAYKUR aracılığıyla, 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon TL ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 31 Ekim Salı günü itibariyle aktaracaklarını duyurdu. Bakan Yumaklı, ödemelerin hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

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Hatırlanacağı gibi Bakan Yumaklı, geçtiğimiz Cuma günü 1 milyar 167 milyon 557 bin TL'lik tarımsal destekleme ödemesi yaptıklarını açıklamıştı.