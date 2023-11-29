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Çayırova Belediyesi’nin bilgi evlerinde velilere yönelik düzenlediği ‘Veli Eğitim Kursları’ tüm hızıyla devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi, velilere yönelik kurs eğitimlerini sürdürüyor. İlçede bulunan 9 mahallenin tümüne hizmet veren 8 bilgi evinde devam eden kurslarda, veliler birçok eğitim alma şansına erişiyor.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde yer alan Bilgi Evi’nde velilere yönelik iğne oyası ve dikiş kursunda eğitim alan Çayırovalılar, kurslardaki eğitimlerden dolayı çok mutlu olduklarını, aldıkları kurs eğitimi sayesinde birçok alanda kendilerini geliştirebildiklerini aktarırken, velilere bu imkanı sunan Çayırova Belediyesi’ne çok teşekkür ettiler.

BİRÇOK ALANDA KURS

Bilgi Evleri’nde verilen veli eğitim kurslarında; Tel Kırma, İğne Oyası, Dikiş, Aşçılık, İngilizce Örgü, Kur’an-ı Kerim, Bağlama, Okuma-Yazma, Spor ve Keman gibi alanlarda eğitim veriliyor. Veli eğitim kurslarından faydalanmak isteyen vatandaşların başvurularını bilgi evlerinden yapabileceği duyuruldu.