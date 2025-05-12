BUSİAD, Dünya Çiftçiler Günü’nde tarımın paydaşlarını Eskikaraağaç Leylek Köyü’nde buluşturdu.BURSA (İGFA) - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), Dünya Çiftçiler Günü’nde tarım sektörünün paydaşlarını Eskikaraağaç Leylek Köyü Göl Evi’nde bir araya getirdi.

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar’ın ev sahipliğindeki etkinliğe, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Özer, Bursa Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı İsmail Aslım, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan, Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Fevzi Çakmak ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, BUSİAD’ı tarıma verdiği önem için tebrik ederek, “Bursa sadece yüksek teknoloji sanayisine açık olmalı. Klasik sanayi yatırımları yerine kenti korumak için bir savunma hattına ihtiyacımız var” dedi.

BUSİAD’DAN TARIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNERİLERİ

BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar, 47 yıllık birikimleriyle tarım ve turizmi sanayi kadar değerli gördüklerini belirtti. “Bursa’da 17 organize sanayi bölgesi var, 8’i Nilüfer’de. Bu doğru değil. Tarımda yeşil ve dijital dönüşüm şart. İçme suyunun yüzde 70’i tarımda kullanılıyor, akılcı çözümler bulmalıyız. Hayvancılıkta metan gazını enerjiye dönüştürmeliyiz. Kooperatifçilik olmazsa olmaz, gençleri tarıma kazandırmalıyız” diyen Küçükkayalar, sanayicilere büyük çaplı tarıma yönelme çağrısı yaptı. Ayrıca, Bursa’nın sanayi açısından doyum noktasında olduğunu, tarım arazilerinin korunması gerektiğini vurguladı.

Bursa Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı İsmail Aslım, “Kurtuluş kooperatifçilikte. Ürün bazlı kooperatifler kurmalıyız. Çiftçi kazanmazsa başarı sağlanamaz” dedi. Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Fevzi Çakmak ise, “Bursa tarım ve turizm kentiydi, sanayi sonra geldi. Tarım olmadan sanayi olmaz. Köylerde yaş ortalaması 60’a ulaştı, tersine göçü özendirmeliyiz. Çiftçinin kazanması için markalar yaratmalıyız” diye konuştu.

SİYAH İNCİR İÇİN YEREL YÖNETİM DESTEĞİ TALEBİ

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan, Bursa’nın siyah incirinin son iki yıldır Almanya’da kabul edilmediğini belirterek, “Uzak Doğu’ya ihracatta olumlu gelişmeler var. 2025’te Japonya’ya giriş yaparsak Çin ve Güney Kore’ye de ulaşırız. Yerel yönetimlerden destek bekliyoruz” dedi. Yazgan, don olaylarının kayısı, nektarin ve kirazı olumsuz etkilediğini, bu yıl ürün fiyatlarının yüksek olacağını ifade etti.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Özer, “Toprak ve suyun kirlendiği bir ortamda sürdürülebilirlik zor. Bakanlık olarak 7/24 hayvan, bitki, insan ve çevre sağlığı için çalışıyoruz” dedi. Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey ise, “Üretime destek verilmeli, toprağa değil. Kooperatiflerin kuruluşunda devlet desteği şart” önerisinde bulundu.

Gıda ve Tarım Uzmanlık Grubu Başkanı Serkan Durmuş, “Bursa tarım envanteri çıkarmak için çalıştaylar düzenleyeceğiz. Kurum ve kuruluşlardan destek bekliyoruz” dedi. Buluşma, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.