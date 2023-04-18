Uluslararası e-ticaret platformu WORLDEF öncülüğünde İstanbul Fuar Merkezi’nde 8-9-10 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 10. World Ecommerce Forum’da ziyaretçileri birbirinden farklı etkinlikler bekliyor. Yapılan açıklamaya göre, stand-up şovlardan konserlere kadar birçok etkinliğin yer alacağı forum, ayrıca önemli bir çekilişe de sahne olacak. Milli Piyango İdaresi’nin izni ile noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişle forum ziyaretçilerinden birine ‘Tesla Model Y’ model elektrikli araç (EV) hediye edilecek.



“Tesla çekilişi Türkiye’de ilk olacak”

WORLDEF Başkanı Ömer Nart, 10. World Ecommerce Forum’da büyük sürprizler hazırladıklarını söyledi. Forumda gerçekleştirecekleri Tesla çekilişinin ziyaretçiler arasında büyük bir heyecana sahne olacağını ifade eden Nart, “Küresel e-ticaret ekosistemini bir araya getireceğimiz forumu her geçen yıl farklı konseptlerle geliştiriyoruz. Bu yıl onuncusunu düzenlediğimiz forumda ziyaretçiler için farklı sürprizler hazırladık. Bunlardan biri de Tesla Model Y çekilişi olacak. Marka ABD’de sadece online sipariş alıyor ve isterseniz kapınıza kadar teslimat yapıyor. Yani bildiğiniz e-ticaretin ta kendisini yapıyor. Biz de haliyle bu yönüyle markayı çok sevdik. Milli Piyango İdaresi’nin izniyle noter huzurunda 10 Haziran akşamı çekiliş yapacağız. İzin alma sürecimiz devam ettiği için çekilişle ilgili detay paylaşamıyoruz. Ancak otomobil çekilişi, Türkiye’de ilk olacak. Belki dünyada da ilk olacak. Bu anlamda herkesi otomobil çekilişi heyecanını yaşamaya davet ediyoruz. Tesla Türkiye CEO’su değerli dostum Kemal Geçer talihliye otomobili kendisi takdim edecek. Otomobili özel standında forum boyunca 11. Hall’de sergileyeceğiz” ifadelerini kullandı.



Kemal Geçer’in de forumda yer alacağını ifade eden Nart, aynı zamanda e-ticaret ve otomobile dair merak edilenlere dair her şeyi WORLDEF E-Ticaret Dergisi’nin Haziran sayısı kapağında yer alacak Kemal Geçer röportajında bulabileceklerini sözlerine ekledi.



Avrupa’nın en büyük e-ticaret etkinliklerinden

Forum, 8-10 Haziran tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenleniyor. “E-ticaret Yeni Yüzyılı” temasıyla düzenlenecek forum, Avrupa’nın en büyük e-ticaret etkinliği olarak 41 ülkeden 100 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapacak. Forumda; farklı ülkelerden 70 binden fazla Amazon ve Etsy satıcısı, yaklaşık 550 konuşmacı, 200 üretici, 260 servis sağlayıcı, 400 stant ve 200’den fazla B2B iş birliği masası yer alacak. Global perakende e-ticaret markalarının da yer alacağı forum, global e-ticaret profesyonellerini ve pazaryerlerini de ağırlayacak ve e-ticaret ve e- ihracat ekosistemine önemli bir katkı sunacak.