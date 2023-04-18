Germencik Belediyesi, geçmiş Ramazanlarda olduğu gibi bu Ramazan ayında da birçok etkinliği vatandaşlarla buluşturdu. Sosyal yardımlardan kültürel aktivitelere, çocuklara yönelik etkinliklere kadar Ramazan ayının tüm güzelliklerini yaşatan Germencik Belediyesi, vatandaşların takdirini topladı. Ortaya konulan etkinliklerle Germencik’te Ramazan ayı dolu dolu geçti.



Eğlenceli vakit geçirdiler

Yaptığı kültür sanat etkinlikleri ile Germenciklilerin beğenisini kazanan Germencik Belediyesi, Ramazan ayına özel, çocuklar için hazırladığı etkinliklerle bu yıl da adından söz ettirdi. Hazırlanan ilk etkinlikte Hacivat-Karagöz, semazen, sihirbaz, komedi dans 3’lüsü, kanto gösterileri ile ödüllü yarışmalar ve ikramlarla çocuklar keyifli bir an yaşadı. Daha sonra “Kahramanlar Kumpanyası” adlı müzikli ve danslı çocuk oyunuyla çocuklar, “Doğaçlama tiyatro gösterisi” ile yetişkinler eğlenceli vakit geçirdi.





Turnuvada ter döktüler

Ramazan ayında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel futbol turnuvası da düzenlendi. Gerçekleştirilen turnuvaya 7-10 yaş arasından oluşan 10 takımın yer aldığı 100 öğrenci katıldı. Çocukların ve gençlerin sosyal faaliyetlere teşviki amacıyla da bu yıl 6’ncısı düzenlenen Satranç Turnuvası da Germencik Belediyesi ev sahipliğinde yapıldı. 3 kategoride süren müsabakalarda 189 öğrenci en iyi hamleyi yapmak için ter dökerken, her iki turnuvada da dereceye girenlere ödüllerini Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş takdim etti. Germencik Belediyesi'nin geleneksel Ramazan etkinliklerinden dolayı vatandaşlar, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’e teşekkür etti.



İhtiyaç sahipleri unutulmadı

Germencik Belediyesi kültürel faaliyetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik faaliyetleri çerçevesinde de ilçede yaşayan ve ekonomik durumları iyi olmayan vatandaşları da unutmadı. Gıda kolisi hazırlayan Germencik Belediyesi, belediyenin kendi bütçesinden ve vatandaşların bağışlarıyla hazırlanan gıda kolilerini ihtiyaç sahibi ailelerin teslimi için vatandaşların kapısını çaldı.



Ramazan ayı dolu dolu geçti

Ramazan etkinlikleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş vatandaşlara Ramazan ayının maneviyatını yansıtmak için etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Öndeş; "Ramazan ayının maneviyatına yakışan bir dizi etkinlikle vatandaşlarımızın moral ve motivasyonuna özellikle de çocuklarımızın mutluluğuna temas etmek istedik. Çocuklarımızın oldukça keyifli vakit geçirdiği etkinliklerimiz bundan sonra da devam edecek. Zor günler geçirdik ve geçirmekteyiz. İstedik ki hem Ramazanın ayının manevi yönünü yansıtalım hem de halkımızın bir nebze de olsa moral bulmasını sağlayalım. Tüm halkımıza gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyor emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.