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Balıkesir'de Burhaniye Belediye Başkanlığı'na aday adayı olan Belediye Meclis Üyesi Cemal Akkılıç, AK Parti Burhaniye ilçe Başkanlığı'na adaylık dosyasını yüzlerce destekçisiyle birlikte geldiği ilçe binasında İlçe Başkanı'na teslim etti.BALIKESİR (İGFA) - Burhaniye Belediye Meclis Üyesi Cemal Akkılıç, Burhaniye Belediye Başkan aday adaylığı için başvuru dosyasını AK Parti İlçe Başkanlığı'na verdi.

Dosyasını teslim sonrasında basın açıklaması yapan Akkılıç, ek iş olarak değil, tek iş olarak Burhaniye Belediye Başkanlığı'na talip olduğunu söyledi.

Burhaniye'de doğdum büyüdüğünü ve Maliye Bakanlığında 22 yıl denetmen olarak değişik kentlerde görev yaptığını ifade eden aday adayı Cemal Akkılıç, "Ek iş olarak değil tek iş olarak Belediye Başkanlığına talip oldum. Yeniden Burhaniye de Ak belediyecilik nasıl yapılır onu göstereceğiz. Burhaniye de yapılması gereken çok fazla iş var bu işleri de bizler gerçekleştirebiliriz. Burhaniye'yi hak ettiği yere getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Hak ettiği değeri görecek onun için 'Durmak yok yola devam' diyorum. Bana oy vereceklerden ricam ve isteğim bana oy verecek olan arkadaşlarımız lütfen meclis üyeliğinde de Ak parti ye oy verin" diye konuştu.