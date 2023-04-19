CHP lideri ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dış politika başdanışmanı Ünal Çeviköz, ABD'nin önemli yayın organlarından Newsweek dergisine önemli açıklamalarda bulundu.

Ünal Çeviköz açıklamasında, 14 Mayıs seçimleri sonucunda iktidara gelmeleri halinde ABD-Türkiye ilişkilerini düzeltmeyi amaçladıklarını söyleyerek, Türkiye'ye F-16 satışı kapsamında 20 milyar dolarlık anlaşmanın bir başlangıç noktası olabileceğini belirtti. "F-16 satışı konusunda Washington'la ilerleme sağlamayı umuyoruz. 6'lı masa ABD ile koordinasyon ve iş birliğinin artırılmasına bağlıdır” dedi.

"Kabul etmem gerekir ki iki yıl kaybettik"

Kılıçdaroğlu’nun dış politika başdanışmanı Çeviköz, Kılıçdaroğlu'nun da Millet İttifakı'nın seçim zaferinin Ankara ve Washington arasında savunma iş birliği alanında yeni bir dönem başlatabileceğine inandığını ifade etti. “Seçim sonrası yeni iktidar döneminde iç politikadaki demokratikleşme süreciyle ve yeni dış politika vizyonuyla birlikte Türkiye-ABD ilişkilerinin de daha fazla alana ve ufka sahip olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Çeviköz, Newsweek'e verdiği röportajda ayrıca, Erdoğan iktidarında özellikle Türk-ABD ilişkileri olmak üzere Türk dış politikasına verilen zararın Kılıçdaroğlu öncülüğündeki yeni hükümet tarafından onarılmaya çalışılacağını söyledi.

NATO ile birlikte çalışmak istediklerini belirten Çeviköz, 6'lı masanın mutabakat metninde de beşinci nesil savaş uçağı programına geri dönüşün yer aldığını vurgulayarak “Ancak kabul etmem gerekir ki iki yıl kaybettik” dedi.

"NATO'daki müttefiklerimizi memnun edebiliriz"

Ünal Çeviköz, ABD'yle kriz çıkmasına neden olan Rusya'dan S-400 savunma sistemi alımı ile ilgili soruya da cevap verdi. “Türkiye onları atmaz, para ödedik ve yerleştirdik. Ama NATO'daki müttefiklerimizi memnun edecek bazı mekanizmalar ve seçenekler olabilir” yanıtını verdi.