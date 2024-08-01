Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, evlerde kullanılan doğal gaza yapılan yüzde 38’lik zamma tepki göstererek; “Emekliye, asgari ücretliye zam yok; elektriğe, doğal gaza, akaryakıta, her şeye zam var. Milleti perişan ettiniz. Zamları geri çekin” dedi.

“Yüzde 38’lik Dev Zam Tepki Topladı”

BOTAŞ’ın, akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren konutlarda kullanılan doğal gazın fiyatına yüzde 38’lik zam yapacağını duyurmasıyla birlikte tepkiler de beraberinde geldi. Vatandaşlar zam haberine isyan ederken, bir tepki de CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz’dan geldi.



Karakoz yaptığı açıklamada AKP’nin seçim öncesi propaganda malzemesi olarak kullandığı Karadeniz gazı ve bedava doğal gaz şovunu hatırlatarak şunları söyledi:

“Seçim Bitti, Bedava Doğal Gaz Gitti, Zamlar Geldi. AKP iktidarının seçim öncesi yaptığı bedava doğal gaz şovu kısa sürdü. Zamlar peş peşe gelmeye başladı. BOTAŞ, konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatına %38 zam yapıldığını açıkladı.”

“Emekliye, Asgari Ücretliye Yok; Elektriğe, Doğal Gaza Var”

“Emekliye, asgari ücretliye zam yok; elektriğe, doğal gaza, akaryakıta, her şeye zam var! Kötü yönetim sebep, zamlar sonuçtur.”

“AKP Yönetiminde Vatandaşın İki Yakası Bir Araya Gelmez”

“Bir kez daha gördük ki AKP iktidarda kaldıkça vatandaşın iki yakası bir araya gelmeyecek! Milleti perişan ettiniz! Zamları geri çekin!”