Cumhuriyet Halk Partisi’nin 101. kuruluş yıl dönümü etkinliği coşkulu bir programla gerçekleştirildi. Programda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, “Cumhuriyet Halk Partisi Bursa'da, bugün hem sahil ilçelerinde, hem dağ ilçelerinde, hem şehrin merkezinde, hem de ovalarında ve köylerindedir. Önümüzdeki ilk seçimde de Cumhuriyet Halk Partisi, Bursa’da açık ara farkla birinci parti olacak ve Çankaya'da Cumhuriyet Halk Partili bir Cumhurbaşkanı oturacak” dedi.BURSA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanlığı’nın partinin 101. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirdiği kutlama programı Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Programa Bursa Milletvekillleri Hasan Öztürk, Orhan Sarıbal, Parti Meclisi üyesi Canan Taşer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem ve Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından programın açılış konuşmasını gerçekleştiren CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, “Bu parti, savaş meydanlarında kurulan ve yok olmanın eşiğindeki bu ülkeyi, uçurumun kenarından alan partidir. Yüzyıllar boyunca virane kalmış Anadolu’yu tren sesleriyle, fabrika düdükleriyle inleten, tersaneler, demiryolları, köprüler, barajlar, havalimanları inşa eden, okuma yazma bilmeyen bu yoksul halka, okuma yazmayı öğreten, köy enstitülerini, halkevlerini, üniversiteleri kuran, köylülerin sırtındaki vergi yükünü kaldıran, köylüye toprak dağıtan partidir. Bu parti, demiryollarını, elektrik ve gaz şirketlerini, yabancıların elinden alıp millileştiren, 1926 yılında uçak fabrikası açıp, bu ülkeyi, uçak ihraç edebilen 4 ülkeden biri yapan partidir” diye konuştu.

“31 MART BURSA’DA KIRILMA NOKTASIYDI”

Konuşmasında 31 Mart seçimlerinin Bursa için kırılma noktası olduğuna dikkat çeken İl Başkanı Yeşiltaş, “Bursa’da, çok partili siyasi hayata geçtikten sonraki en büyük başarımızı elde ettik. Bugün, büyükşehirde elde ettiğimiz başarının yanında, ilçeler bazında, bu kentin nüfusunun büyük bölümü, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları tarafından yönetiliyor. Artık Bursa’da, toplumun geniş kesimleriyle diyalog kurmanın yolu sonuna kadar açılmıştır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için de mesaj veren Yeşiltaş, “Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'de açık ara farkla iktidar olacak. Ve Çankaya'da Cumhuriyet Halk Partili bir Cumhurbaşkanı oturacak” diye konuştu.

VAR BİR ÇARESİ

Yeşiltaş, “Her derdin var bir çaresi. Onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi... Önümüzdeki süreçte; öyle sahici, öyle haklı, omuz omuza ve yürek yüreğe bir mücadele vereceğiz ki, Cumhuriyet Halk Partili olmaktan, her geçen gün daha fazla gurur duyacağız” dedi.

Yeşiltaş’ın konuşmasının ardından program Sunay Akın ve Ferhat Livaneli Orkestrası’nın sahne almasıyla sona erdi.