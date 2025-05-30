CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, İpsala’da köy ziyaretleri yaparak çeltik üreticileri ve kooperatiflerle bir araya geldi. Üreticilerin sorunlarını dinleyen Taybıllı, iş birliği ve destek mesajı verdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, İpsala CHP İlçe Başkanlığı ve köylerinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Çeltik üreticileriyle buluşan Taybıllı, tarımsal üretimdeki sorunları dinleyerek çözüm için iş birliği vurgusu yaptı. Ziyaretlerde Taybıllı’ya, CHP İpsala İlçe Başkanı İsmail Göksu, Kadın Kolları, ilçe yöneticileri, İl Genel Meclis üyeleri ve Belediye Meclis üyeleri eşlik etti.

İpsala’ya bağlı Paşaköy’de çeltik üreticileri Yaşa ve Baş aileleriyle bir araya gelen CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, yüksek girdi maliyetleri, üretim zorlukları ve tarımsal destek politikalarını değerlendirdi. “Emekle büyüyen her değerin yanındayız” diyen Başkan Taybıllı, üreticilerin alın terine sahip çıktı.

Başkan Taybıllı ve CHP heyeti, Sarıcaali Köyü’nde de Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hüseyin Onat, Köy Muhtarı Hamit Korkan ve Kadın Kooperatifi Başkanı Remziye Korkan ile görüştü. Kadın emeği, üretici destekleri ve kırsal kalkınmanın önündeki engellerin tartışıldığı ziyarette Başkan Taybıllı, “Çiftçimizin, üreticimizin ve emekçi kadınlarımızın yanındayız. Üreten Türkiye için birlikte çalışacağız” diyerek kararlılık mesajı verdi.