Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, 2011’de müjdelenen ancak hâlâ başlamayan Bursa-Sivrihisar Otoyolu projesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na yazılı soru önergesi verdi. Atmaca, “Bursa’nın sabrı tükendi, Bakanlık hesap versin!” dedi.BURSA (İGFA) - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Bursa’nın ulaşım yatırımlarında yıllardır ihmal edildiğini vurgulayarak, TBMM’ye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na yönelik yazılı bir soru önergesi sundu.

Milletvekili Atmaca, 2011’de duyurulan ve 2015’te projesi tamamlanan Bursa-Sivrihisar Otoyolu’nun neden hâlâ hayata geçirilmediğini sorguladı.

“BURSA KANDIRILIYOR”

“Türkiye’nin dördüncü büyük kenti ve sanayi merkezi Bursa, Ankara’ya düzgün bir otoyol bağlantısından yoksun. Hükümetin verdiği sözler havada kalıyor, Bursalılar oyalanıyor,” diyerek projenin sürüncemede bırakıldığını ifade eden Milletvekili Atmaca, otoyolun sadece Bursa için değil, Marmara ve İç Anadolu arasındaki lojistik ve ticaret için de kritik önemde olduğunu vurguladı. Atmaca, gecikmelerin kentin kalkınmasına zarar verdiğini ve vatandaşların devlete güvenini sarstığını belirtti.

“Bursalılar artık oyalama değil, icraat istiyor. Bakanlık, kamuoyunu derhal bilgilendirmeli. Bursa, yıllardır bekletilen projelerle değil, hak ettiği yatırımlarla anılmalı” diyen Atmaca, Saadet Partisi’nin Bursalıların sesini duyurmaya devam edeceğini söyledi.

Atmaca’nın soru önergesinde şu sorular yer aldı:

2011’de müjdelenen ve 2015’te projesi tamamlanan Bursa-Sivrihisar Otoyolu neden başlamadı?

Gecikme sebeplerine dair Bakanlığın raporu veya değerlendirmesi var mı?

Proje için belirlenmiş bir takvim mevcut mu, ne zaman başlayıp tamamlanacak?

İhale sürecinde hangi finansman modeli uygulanacak?

Bursa’dan İç Anadolu’ya karayoluyla seyahat eden vatandaş ve yük taşımacılığı istatistikleri nelerdir, yıllara göre nasıl değişti?