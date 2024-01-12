Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dinç ve CHP Efeler İlçe Gençlik Kolları Başkanı Artuğ Akosman, Aydın Büyükşehir  Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Çerçioğlu'ndan duyarlı paylaşım  Çerçioğlu'ndan duyarlı paylaşım 

Yerel seçimlere yönelik çalışmaların da değerlendirildiği ziyarette Dinç ve Akosman, Çerçioğlu'na gençlere yönelik çalışmalarından dolayı kutladı. Gençlerin hayatını kolaylaştırıcı çalışmaların önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini ifade eden Çerçioğlu ise Dinç ve Akosman'a nazik ziyaretleri için teşekkür etti.
 