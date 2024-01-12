Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dinç ve CHP Efeler İlçe Gençlik Kolları Başkanı Artuğ Akosman, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Yerel seçimlere yönelik çalışmaların da değerlendirildiği ziyarette Dinç ve Akosman, Çerçioğlu'na gençlere yönelik çalışmalarından dolayı kutladı. Gençlerin hayatını kolaylaştırıcı çalışmaların önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini ifade eden Çerçioğlu ise Dinç ve Akosman'a nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

