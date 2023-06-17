Gürbilek “Sizler, yetki ve sorumluluk alanı gözetmeksizin bir kente hizmet etmenin ne demek olduğunu Başkanımız Ömer Günel’le gördünüz. Sizden bu durumu takdir etmenizi beklemiyoruz. Gölge etmeyin, başka ihsan istemiyoruz” dedi.

CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek’in açıklaması şöyle: “İşini, gücünü bırakıp Kuşadası Belediyesi’ni diline dolayan AKP İlçe Başkanı Sayın Mustafa Gökçe, açmış yine o mübarek ağzını. Milletvekili adayı gösterilmemiş olmasının acısını içine sindiremediği açıkça anlaşılan Sayın Gökçe, şimdi de belediye başkanlığı için adaylık beklentisi içerisinde olmalı ki bu kez de yol yapım çalışmalarını karalama derdine düşmüş. İyi, hoş da Sayın Gökçe, keşke geçmiş açıklamalarınızdan ve demeçlerinizden azıcık ders almış olsaydınız ve yine yalan yanlış bilgilerle Kuşadası kamuoyunu yanıltma çabası içerisine girmeseydiniz. Biz sizi uyarmaktan bıktık usandık ama siz kendinizi komik duruma düşürmekten bir türlü bıkıp usanmadınız. Ne diyebiliriz ki bu da bir tercih nihayetinde. Sayın Gökçe iktidar partisinin Kuşadası’ndaki temsilcisi olarak araştırıp soruşturmadan, kulaktan dolma bilgilerle kamuoyuna açıklama yapma konusunda bir beis görmediği müddetçe biz de kendisini uyarmayı sürdüreceğiz. Gökçe ve taifesinin, kentimize sunduğu hizmetler hemşehrilerimiz ve tüm kamuoyu nezdinde aşikâr olan Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel’in elde ettiği başarıdan duyduğu rahatsızlığın farkındayız. Kuşadası’nın tüm mahallelerinin kaliteli hizmete kavuşmaya başlaması uykularınızı kaçırıyor. Onun da farkındayız Sayın Gökçe. Sizler, yetki ve sorumluluk alanı gözetmeksizin bir kente hizmet etmenin ne demek olduğunu Başkanımız Ömer Günel’le gördünüz. Sizden bu durumu takdir etmenizi beklemiyoruz elbette ki. Ancak hiç değilse gerçek dışı açıklamalar ve suni gündemlerle kamuoyunu meşgul etme telaşını bir kenara bırakın ki en azından siyasi sıfatlarınıza yakışan saygınlığı ve ağırlığı bir nebze de olsa koruyabilin. Bunun için de öncelikle Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden konu ile ilgili yapılan açıklamayı okumanızı ve bundan sonra bir konu ile ilgili açıklama yapmadan önce iyice bilgi sahibi olmanızı hararetle tavsiye ediyoruz. Kısacası, gölge etmeyin, başka ihsan istemiyoruz Sayın Gökçe!”

