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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in 5 yıllık görev süresi boyunca yapılan 68 milyon 173 bin TL’lik yatırımla 18 kilometre yeni yol kazandırılan Kadınlar Denizi Mahallesi, 3 bin 500 metrekare daha yeni yola kavuşuyor.

Başkan Ömer Günel’in göreve gelmesi ile birlikte Türkiye’nin turizm başkenti Kuşadası’nda başlatılan yol yapım seferberliği farklı mahallelerde eş zamanlı olarak sürüyor. Bu kapsamda daha önce Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bulunan 507 ve 509’uncu sokaklarda gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmasından sonra Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şimdi de 21 ve 27’inci sokaklara kilit parke taşı döşüyor. Toplam 3 bin 500 metrekarelik alanda yürütülen çalışma, kısa süre içerisinde tamamlanacak. Başkan Ömer Günel bügüne kadar Kuşadası’na toplam 933 milyon 702 bin TL yatırım ile 218 kilometre yeni yol kazandırdı.