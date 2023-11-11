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Cumhuriyet Halk Partisi Melikgazi ilçe Başkanı Serhat Yıldırım, cuma hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün anılmamasına büyük tepki gösterdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Dün saat 09:05’te Cumhuriyet Meydanı’nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma törenine katılan ve ardından yönetimi ile birlikte andımız ve Gençliğe Hitabe’nin bulunduğu broşürleri dağıtan Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Melikgazi ilçe Başkanı Serhat Yıldırım cuma hutbesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Anılmaması üzerine şu sözleri kullandı; "“Evrensel Liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk 3 Mart 1924’te Laiklik ilkesine dayanarak Diyanet işleri Başkanlığını kurmuştur. Dini özgürce yaşamak,doğru bilgiyi vatandaşa aktarmak ve Müslüman Türk halkına hizmet vermek üzere kurulan başkanlık bugün yayınlandığı hutbede Türkiye’nin Kurucu Önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmamış, anısına saygı duymamıştır.

Diyanet işleri alışkanlık haline getirdiği bu saygısızlık ve hatadan bir an önce dönmeli, kurucu liderimizi, vatanımızı ve bayrağımızı borçlu olduğumuz büyük Atatürk’ü yok saymaktan artık vazgeçmelidir.. Bugün bulunduğu konumu Atamıza borçlu olanlar her ne kadar onu ve ilkelerini yok saymaya çalışsalarda, bizler Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının izinde yürüyecek, Ülkemizi yeniden aydınlık geleceğe kavuşturmak için mücadele etmeye devam edeceğiz!”