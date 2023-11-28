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Mudanya ve Bursa Büyükşehir'de önceki dönem meclis üyesi olan, Mudanya Belediye eski başkan yardımcılarından Akın Poroy, CHP'den Mudanya Belediye Başkan aday adaylığına ilişkin dosya işlemlerini tamamlaması ardından açıklama yaptı.BURSA (İGFA) - CHP Mudanya Belediye Başkan aday adaylarından Akın Poroy, partisinin ilçe başkanlığı binasında kalabalık bir ekiple açıklamada bulundu.

Mudanya’yı hizmet dolu günlere ulaştırmak için yola çıktıklarını belirten Poroy, ilçeye dair tespit ettikleri onlarca eksiği dile getirdi.

Düzgün ılımlı diyalog ve katılımcı yönetim anlayışı ile birlikte doğru bir iletişim kurarak Mudanya’yı hak ettiği hizmet dolu günlere kavuşturmaları gerektiğinin altını çizen Poroy, "Mudanya yine CHP’de kalacak ve daha iyisini yapacağız" diyerek iddialı bir tutum sergiledi.

Ailesinin 1923’te Selanik’ten mübadele ile Bursa’ya geldiğinin altını çizen Poroy, 30 yıldır Mudanya’da aynı adreste eşi ve 2 çocuğuyla ikamet ettiğini söyledi. 2024-2029 döneminde de CHP’nin yöneteceğini vurgulayan Poroy, ilçenin eksiklerini 12 başlık altında belirlediklerini belirterek, tüm başlıklara tek tek değindi.

Mudanya’ya dair ekibiyle birlikte güzel hayaller kurduklarının altını çizen Poroy, “Ben ve ekibim çok çalışıyoruz. Mudanyamızı nasıl daha da güzel yaşanabilir hale getirebiliriz diye sürekli düşünüyoruz. Denizimizi selfie çekim alanı olmaktan öteye taşıyacağız. Deniz turizmini canlandıracağız. Balık hallerini olutşuracağız. Deprem bölgesi olduğumuzu unutmayarak acilen ilçede kentsel dönüşümü teşvik edeceğiz. Aydın emeklilerin yaşadığı Mudanya'da sağlık turizmini canlandıracağız. Nazım’ın da dediği gibi ‘Akın var güneşe akın. Güneşi zaptedeceğiz. Güneşin zaptı yakın!” diye konuştu.

Poroy konuşması sonunda açıklamasına katılan partili diğer aday adayları Fahrettin Bahçuvancı, İbrahim Alpay Demirtaş, Selahattin Avcı ve CHP Mudanya İlçe Başkanı Furkan Kurtuluş Atalay ile birlikte poz verirken, partiden 10. Yıl Marşı ve meşaleleler eşliliğinde coşkulu kalabalıkla uğurlandı.