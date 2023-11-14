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CHP Efeler Gençlik Kolları Başkanı Artuğ Akosman, yayınladığı yazılı basın açıklamasın da şu ifadelere yer verdi; “Ee nasıl sıkılmasın; istiflemiş tüplerini Tariş'in bahçesine, göster sözleşmeni diyenlere kulaklarını tıkıyor, zam geldikçe de avuçlarını ovuşturuyor. Millet çile çekmekten derbeder olmuş, okullar tatile girmiş, bir pidecide akşam yemeğine bile götüremiyor çoluğunu çocuğunu, bunun derdi iftira, tasası tüpleri. Senin şu Tariş'te gerekli hukuki izinlerin var mı bunu söyle... Vatandaş da oraya tüplerini istifleyebilir mi bir yorum yap bakalım. Ruhsatını bir göstersene!

Ha bir de küçük enişte misali adliyeye ayar vermeye kalkmaz mı? Sayın Arı sana defalarca söylendi; Aydın Adliyesi, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, senin ayarına gelmez, senin talimatınla da iş yapmaz, hukuk işler hukuk. Ama acı olan şu ki; sen hala bu şehri değneksiz köy sanıyorsun. Geç bu işleri Arı geç. Bu memlekette kervan hep yürür, hukuk da senin gibilere rağmen bir saat misali işler.

Sen bu memlekete fayda derdindeysen, ilk evvel şu sır gibi sakladığın kira sözleşmeni bir çıkar ortaya. Milletimizin çektiği ekonomik krize, çilelere bir çaren var mı? Asgari ücretli ekmeği çaya bansa maaşı yetmiyor, bir önerin var mı bunu söyle!” dedi.