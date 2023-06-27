CHP Efeler İlçe Başkan Adayı Altan Kemerci, Aydınlıların Kurban Bayramı’nı kutladı. Bayramların birleştirici yönüne değinen Kemerci, “Senden, benden demeden, hiç kimsenin inancını, yaşam biçimini sorgulamadan bir bayram geçirmeyi temenni ediyorum” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Efeler İlçe Başkanı Adayı Altan Kemerci, Aydınlıların Kurban Bayramı’nı kutladı. Bayramların neşe ve sevinç anlarının yanı sıra paylaşımın ve birleştiriciliğin sembolü olduğunu dile getiren Kemerci, “Bayramlar bize, insanlar arasında hiçbir ayrım yapılmaması gerektiğini, yoksullukla hiçbir bahanenin arkasına sığınılmadan mücadele edilmesi gerektiğini, adaletli ve hoşgörülü olmayı hatırlatır. Bu güzel anlayışla birlikte senden, benden demeden, hiç kimsenin inancını, yaşam biçimini sorgulamadan bir bayram geçirmeyi temenni ediyorum. Huzurlu ve sağlıklı bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.