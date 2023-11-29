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CHP Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Barış Altıntaş, yaptığı yazılı basın açıklamasında şunları söyledi; "AKP’lilerin rezilliklerine dün bir kez daha şahit olduk. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Topuklu Efemiz Özlem Çerçioğlu’nun 2024 yılında kentte su ücretlerine herhangi bir zam yapılmayacağını açıklamasıyla ne olduklarını şaşıran AKP’li meclis üyeleri, AKP hükümetinin zamlarının süreceğini, Aydın’da da suya zam yapılmasını istediklerini söyledi. Yani AKP’liler vatandaşın yararına olan karara karşı çıktı, “İLLE DE ZAM!” dedi.

Baktılar batıyorlar, ağızlarının payını alacaklar bu sefer de 2014 yılından önce Aydın’ın hiçbir köyünde su sıkıntısı yaşanmadığı yalanına sığındılar. Yalancının mumu bırakın yatsıyı, akşama kadar bile yanmadı; İl Özel İdaresi döneminde 68 köyde su olmadığı ortaya çıktı. Bu köylerde yaşayan vatandaşlarımız muhtarlarımız tek tek ifade ettiler. Büyükşehir’den evvel suyumuz yoktu dediler. Yani Büyükşehir Yasası’nın çıktığı, Aydın’ın Büyükşehir olduğu 2014 yılına kadar Aydın’ın 68 köyünde su yokmuş su! AKP hükümeti sayesinde hemşehrilerimiz içecek su bulamazken yardımlarına Özlem Çerçioğlu yetişmiş, Büyükşehir’in yetkiyi almasıyla birlikte ASKİ suyu olmayan 68 köye su ulaştırmış. Özlem başkanımıza “Allah razı olsun senden, bizim yapamadığımızı sen yaptın” diyeceklerine muhalif olayım derken rezil oluyor AKP’liler, yalan söylerken yüzleri bile kızarmıyor.

“AKP bu şehir için ne yaptı?” diye sorsak cevap veremezler. Hükümet bu şehirde ne taş üstüne taş koydu ne de vatandaşın sesini duydu. Topuklu Efe hemşehrilerimize sahip çıkmasa vay Aydınımızın haline!

13 yıldır Özlem Çerçioğlu’nu eleştirmekten başka bir şey yapmayan, vatandaşın sorunlarını görmezden gelenlere bu halk 31 Mart’ta cevabı bir kez daha verecek. Bu halk kendisinden yana olanı biliyor, Topuklu Efe’yi yürekten seviyor. Sizin rüyalarınızda dahi göremeyeceğiniz sevgiye, teveccühe Özlem Başkanımız çalışmalarıyla ulaştı; Aydın Büyükşehir Belediyesi sayesinde Aydın’da hiç kimse yatağa aç girmiyor, soğukta üşümüyor.

Bunu aslında en iyi AKP’liler biliyorlar da söylemeye korkuyorlar!" dedi.