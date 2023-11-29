Tahmini Okuma Süresi: dakika

CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dinç, dün yapılan Büyükşehir meclisinde çıkan tartışmalara yönelik yazılı basın açıklaması yayınladı. CHP'li Dinç yaptığı açıklamasında şunları söyledi; "AKP’li meclis üyelerinin muhalefet yapayım derken gerçekleri bir bir sıralaması, kendilerini rezil etmeleri Aydın için alışılageldik olaylardan oldu.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin geçtiğimiz gün düzenlenen toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu, 2024 yılında su ücretlerine herhangi bir zam uygulanmayacağını açıkladı. Müjde niteliği taşıyan, hükümetin beceriksiz ekonomi politikaları nedeniyle her geçen gün eriyen vatandaşlarımıza rahat nefes aldıracak karara AKP grubundan tepki gecikmedi. AKP’li meclis üyeleri zam yapılması gerektiğini söyledi, hükümetin elektrik ve yakıt ücretlerine zam yağmurunun süreceğini söyledi.

Yetmedi bir de İl Özel İdaresi döneminde Aydın’da hiçbir köy ve mahallede su sıkıntısı yaşanmadığını iddia etti AKP grubu.

Ben de oradaydım, AKP’nin yalanlarına da yalanlarının ortaya çıkmasına da birebir şahit oldum.

İl Özel İdaresi dönemi diyerek bahsettikleri 2014 yılı öncesinde Aydın’ın 68 köyünde su yoktu be su! Onlarca köye de haftanın 2-3 günü su verilebiliyordu. Ne zaman ki Büyükşehir Yasası çıktı, Aydın Büyükşehir olmaya hak kazandı işte o gün Özlem Çerçioğlu hemen çalışmalara başladı. Yolu olmayan köylere yol, altyapısı olmayan mahallelere altyapı yaptı. O 68 köy vardı ya; Topuklu Efe’nin çalışmalarıyla tamamı suya kavuştu, Aydın’da susuz ev kalmadı.

Peki AKP bu şehir için ne yaptı? 22 yıldır iktidarda olan partinin Aydın temsilcileri vatandaşın yararına olan kararlara dahi karşı çıkıyor. Bu şehir için ne bir kazma vuruyor ne de bir proje üretiyor. Ne oldu PTT binası? Ne oldu Aydın Adliyesi? Ne oldu Şehir Hastanesi? Ne oldu Çıldır Havaalanı?.. Bu soruları yıllardır soruyoruz. Ne bir cevap veren var ne de açıklama yapan. Tek siyasi aksiyonları Topuklu Efe’yi eleştirmek olan AKP’liler zam yapılmaması kararına dahi tepki gösterir olmuşsa vay vatandaşımızın haline!

AKP’lilere hatırlatmak lazım; bu şehrin her bir ferdi biliyor ki Özlem Çerçioğlu ve CHP’li belediyeler yanlarında. Topuklu Efe’nin çalışmaları sayesinde Aydın’da kimse yatağa aç girmiyor, soğukta üşümüyor! Bu millet kendisini görmezden, duymazdan gelene cevabı 31 Mart’ta bir kez daha verecek!"