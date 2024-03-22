CHP’li Koçarlı Belediye Başkan adayı Özgür Arıcı Güdüşlü Mahallesinde vatandaşla bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin coşkuyla karşıladığı CHP’li Arıcı’ya, eşi Tülay Arıcı, CHP Koçarlı İlçe Başkanı Hasan Akın, CHP Koçarlı Kadın Kolları, CHP Koçarlı Gençlik Kolları ve partililer eşlik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Arıcı, Güdüşlü Mahallesinde yaptığı konuşmada sevgi ve saygı kazanacak dedi. CHP’li Özgür Arıcı yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi; “Biz 1 Nisan’da sizlerin destekleri ile göreve geldiğimizde, sevgi ve saygılı bir anlayışla yöneteceğiz. Ortak akılla yönetim sağlayarak Koçarlı ve Mahallelerimiz daha çok hizmet görecek ve eksiklikler anında çözüme kavuşacak. AKP’li Nedim Kaplan diyormuş ki “ Ben merkeze yatırım yaptım. Mahallere ise ikinci 5 yılda yatırım yapacağım.” Hey gidi Kaplan hey. Ne yaptın? Yaptığın bir belediye binası başka ne yaptın. Sen hizmet etmek için değil, satmak için gelmişsin. Koçarlı halkı, Güdüşlü Mahallesi bunun hesabını sana sandıkta soracak. Evet inşallah bizde göreve geldiğimizde bunların hesabını tek tek soracağız. Koçarlı bir 5 yıl daha kaybetmeyecek” dedi.

Mahalle sakinlerinin dertleri ve isteklerini tek tek dinleyen CHP’li Arıcı, Göreve geldiği gün bu sorunların ve isteklerin en kısa sürede çözüme kavuşturacağının sözünü verdi. Güdüşlü Mahalle buluşmasında CHP’li Özgür Arıcı’nın eşi Tülay Arıcı’ya kadınların yoğun ilgi göstermesi gözlerden kaçmadı.

Haber: Ömür Yapıcı