CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, çocuk evliliği tanımının bile başlı başına ülkenin en büyük utancı olduğunu belirterkek, çocuk yaşta evlilikleri TBMM gündemine taşıdı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, çocuk evliliğine en çok kız çocuklarının maruz kalması, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve ataerkil yapının halen kırılamadığının göstergesi olduğunu söyledi.

Çocuk yaşta evlilikleri TBMM gündemine taşıyan CHP'li Yazgan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanıtlaması istemiyle bu tür evliliklerin önlenmesi çağrısında bulundu. Önergesinde, yasal evlilik yaşının 18 olmakla birlikte 17 yaşındaki çocukların ailelerinin veya yasal vasilerinin izniyle evlenebildiğine işaret eden Milletvekili Yazgan, “Yasal düzenlemeler, 16 yaşındaki çocukların ise istisnai durumlarda ve hayati önem arz eden bir gerekçenin olması şartıyla mahkemeden alınan özel izinle evlenebilmesine olanak tanımaktadır. Günümüzde her ne kadar evlilik yaşı yükselse de çocuk evliliği sorunu geçmişten bu yana devam etmektedir. Kız çocuklarının eğitimlerine engel olan, sağlığını riske sokan, şiddet ve yoksulluk riskine maruz bırakan bu durum, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verileriyle de gözler önüne serilmiştir” dedi.

TÜİK’in 2024 yılına ilişkin evlilik ve boşanma istatistiklerine dikati çeken Yazgan, son 5 yılda evlendirilen kız çocuğu sayısı ise 57 bin 618 olduğunu belirterek, mevcut yasal düzenlemeler ve istatistiklerin çocuk evliliklerinin önlenmek yerine meşrulaştırıldığını ortaya koyduğunu öne sürdü.

Çocuk evlilikleri şiddet riskini artırırken, ekonomik olarak dezavantajlı yaşama muhtaç etmekte, yoksullukla karşı karşıya getirdiğine dikkati çöeken Yazgan, önergesinde; “Çocuk evliliklerin önlenmesi için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? Bakanlığınız, aile, yasal vasi ya da özel izinle evlendirilen çocukların durumlarını takip etmekte midir? Bu çocukların eğitime devam durumları, yaşadıkları şartlar incelenmekte midir? Kadına yönelik şiddet de göz önüne alındığında evlendirilen kız çocuklarına yönelik şiddet vakaları takip edilmekte midir? Evlendirilen kız çocuklarının ne kadarı şiddete maruz kalmaktadır? Çocuk yaşta evliliklerin önüne geçilmesi için mevcut yasalarda değişiklik öngörülmekte midir?" sorularına da yanıt aradı.