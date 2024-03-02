Gençay özel yetenekli bireylerle zaman geçirmeniz, sadece onlara destek olmakla kalmayıp, aynı zamanda toplumsal farkındalığı artırmak için önemli bir adımdı. Etkileyici bir ekip ve sevgi dolu bir ortamla karşılaştığımızı belirtmek isteriz.

Bu tür ziyaretler, toplumda engelli bireylerin ihtiyaçlarına duyarlılığı artırmanın yanı sıra, onların potansiyelini ve değerini vurgulamanın da bir yoludur.

Her kesimine eşit şekilde değer verilmesi gerektiğini vurgulamanın yanı sıra, insanların birbirlerine yardımcı olması gerektiğini de hatırlattı.

Gençay Bu tür etkinliklerin ve ziyaretlerin devam etmesi, toplumun her kesiminin daha iyi anlaşılmasını ve desteklenmesini sağlayacağız.