Cumhuriyet halk Partisi Didim Belediye Başkan adayı Hatice Gençay, seçim çalışmaları kapsamında Didim halk Oyunları Gençlik ve Spor kulübünü ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Cumhuriyet Halk Partisi Didim Belediye Başkan adayı Hatice Gençay'a, Cumhuriyet Halak Partisi İl Başkan Yardımcısı Aşkın Atlı, CHP Didim yönetimi ve partililer eşlik etti.

Gösterdikleri samimiyet ve misafirperverlik den dolayı teşekkür eden CHP’li Gençay şunları dile getirdi: ”Didim Halk oyunları Gençlik ve Spor kulübünü ziyaret ettim. Belediye Başkan adayı olarak, gençlerimizin ve sporcularımızın yanında olmaya, onların potansiyellerini desteklemeye ve spor altyapısını güçlendirmeye kararlıyım. Didim'i daha aktif, daha sağlıklı ve daha kültürel bir İlçe haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm sporcularımıza ve kulüp yönetimine gösterdikleri misafirperverlik ve samimiyet için teşekkür ediyorum. Birlikte başaracağımıza olan inancım tam” dedi.

Haber: Ömür Yapıcı