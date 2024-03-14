Aydın’da yerel seçim tarihi yaklaştıkça çirkin iddiaların da ardı arkası kesilmiyor. İncirliova Akçeşme Mahallesi Muhtarı Cemal Özbay, Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) İncirliova Belediye Başkan Adayı Osman Gökmen hakkında akla ziyan bir iftira ortaya attı. Eski CHP’li Cemal Özbay, Osman Gökmen’in kendisine Alevilerin tavşan eti yiyip yemediğini sorduğunu iddia etti.

Cemal Özbay, bunu gerekçe göstererek AKP’li İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’yı destekleyeceğini belirtti. CHP’li Osman Gökmen yaşanan bu skandala olayla açıklama yaptı.

Osman Gökmen, üzerine atılan iftirayı yalanlarken birlik ve beraberlik mesajı verdi. Osman Gökmen mesajında şu ifadelere yer verdi: “Baktığımız pencereden gördüğümüz gökyüzü aynı, nefes aldığımız hava aynı. AYRI GAYRI YOK BİZDE…

Ülkemizde ne sıkıntı yaşanmışsa birbirini tanımamaktan, anlamamaktan kaynaklanıyor. Yaşadığımız acıların, sürekli ısıtılarak önümüze sunulmasıyla, bu yaranın tedavi olmayacağını ve yeni sorunlara sebebiyet vereceğini biliyoruz. İşte o yüzden bu güzelim memlekette Hacı Bektaş-i Veli’nin sözüyle ‘72 millete insan gözüyle aynı bakamazsak bu ayıp da bize yeter’ felsefesini benimsemiş bir toplum olmanın gururunu ve sevgisini yaşıyoruz. Yeter ki biz bir olalım, diri olalım ve birbirimizi sevelim. Yunus Emre’nin söylediği gibi; ‘Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz.’ Kardeşliğimiz, birliğimiz, beraberliğimiz ve sevgimiz her zaman aynı ve eşit olacak. BİZ HEP BİRLİKTEYİZ VE GÜÇLÜYÜZ”