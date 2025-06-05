Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ifadelerine tepki gösterdi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Başkan Altun, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1930549852519182759

“Sayın Özel… Tarihi boyunca milletle çatışma hâlinde olan bir partinin genel başkanı olarak, 23 yıldır girdiği her seçimde ezici çoğunlukla Milletimizin desteğini alan Cumhurbaşkanımız için “millete savaş açtın” demeseydiniz keşke. Gülünç olmuş. Yolsuzluk soruşturmalarında tutuklu bulunanlar dahi bir bir suçlarını itiraf ederken sizin hâlâ bu soruşturmalar üzerinden ahlaki üstünlük sahibi olduğunuzu iddia etmeniz de bir o kadar acınası… Partinizin kurultayında gündeme gelen şaibeleri yine partinizin kendi içinden isimler şikâyet ederken içinde bulunduğunuz psikolojik harbi ve kaotik durumu da “psikolojik üstünlük” söylemleriyle örtme çabanız, ne yazık ki beyhude.".

Paylaşımında, "Milletimiz sizin ne vaziyette olduğunuzu, neleri savunup nelere savaş açtığınızı gayet iyi görüyor ve biliyor" diyen Altun, "Milletimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a güveniyor. Siz istediğiniz kadar laf cambazlığıyla “üstünlük” oyununuza devam edebilirsiniz. Biz de milletimizle el ele Türkiye Yüzyılı yolunda yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.