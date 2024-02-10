Sokak sokak, kapı kapı dolaşarak ilçede sıkılmadık el, dinlenmedik dert bırakmamak için çalışmaya devam eden CHP’li Gökmen, İncirliova çarşı  esnafı ile buluştu.

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Yoğun seçin programında her fırsatta esnafı ziyaret eden Osman Gökmen’e CHP İncirliova İlçe Başkanı Ümit Yaşar, CHP İncirliova Kadın Kolları Başkanı Merve Menderes ve parti üyeleri destek veriyor. İlçenin en büyük pazarlarından olan Cuma Pazarını dolaşarak vatandaşlarla buluşan Gökmen’e gösterilen ilgi ve destek dikkatlerden kaçmadı.

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Esnaf ve vatandaş ziyareti  programında İncirliova esnafları ile tek tek konuşan  Osman Gökmen esnafların görüş ve önerilerini dinleyerek not aldı. Esnafın sıkıntılarının olduğunu belirten Gökmen  “Esnaf arkadaşlarımızın gösterdiği ilgi  ve destekleri için teşekkür ediyorum. Sıkıntılarını sorunlarını biliyorum. Allah nasip edip seçildiğimiz takdirde hep birlikte, sizlerle ortak akıl ve fikirle hareket ederek sorunlarınızı çözeceğimizi bilmenizi isterim . İstişareye her zaman açık olan biriyim. Güçlü ve birlik içinde olduğumuz sürece, birbirimizi dinleyerek her zorluğun üstesinden geleceğimizden emin olabilirsiniz” diyerek esnaflara hayırlı işler diledi ve bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.

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