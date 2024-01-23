Tahmini Okuma Süresi: dakika

Önümüzdeki yerel seçimlere hız kesmeden devam eden CHP İncirliova Belediye Başkan Adayı Osman Gökmen, seçim çalışmaları kapsamında bugün pazar yerinde esnafla bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi İncirliova Belediye Başkan adayı Osman Gökmen'in ziyaretinde, CHP İlçe Başkanı Ümit Yaşar, CHP İlçe Kadın Kolları ve partililer eşlik etti.





Pazar yerinde yoğun ilgi ve sevgi ile karşılanan Gökmen, vatandaşlara ‘İyi Alışverişler’, esnafa da ‘Bereketli İşler’ temennisinde bulundu.

Pazar esnafı ile sohbet eden ve tezgâhları gezen CHP’li Gökmen, vatandaşlardan gelen talep ve sorunları da dinleyip, not aldı. Pazarcı esnafının yoğun ilgisiyle karşılaşan Gökmen, İncirliova’ya hak ettiği hizmetleri yapabilmek için gece gündüz demeden çalışacaklarını kaydetti.

CHP’li Osman Gökmen Salı Pazarı gezisinde vatandaşlara, “Halkımıza en güzel ve verimli hizmeti üreteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. İncirliova'nın geleceğine yön veren projeleri üretirken, vatandaşın belediyeye gelerek derdini anlatabileceği ve çözüm yolu bulabileceği bir anlayışı da hakim kılacağız. Bizim görev yaptığımız belediyelerde her şey dürüst ve şeffaf olacak" diye konuştu.

Haber: Ömür Yapıcı