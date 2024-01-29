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CHP İlçe Başkanı Ümit Yaşar, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Merve Menderes ve çok sayıda parti üyesinin eşlik ettiği ziyarette Acarlar Mahallesi sakinleri, Gökmen’i coşkuyla karşıladı.

Acarlar’daki esnafı tek tek ziyaret ederek sorun ve talepleri dinleyen Gökmen, mahalle sakinlerinin istirahat ettiği kıraathanelerde Acarlar mahallesi hemşerileriyle sohbet etti.

CHP İncirliova Belediye Başkan Adayı Osman Gökmen , ziyaret kapsamında vatandaşlarla konuşmasında emeğin merkezi olarak nitelendirdiği Acarlar mahallesinin ilçenin en önemli mahallelerinden biri olduğu ve mahalleye önemli yatırımlar yapılması gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi: “Acarlar mahallemiz eski bir belde ve İncirliova ilçemizin önemli değerlerinden. Ege bölgesinin en hareketli sebze ve meyve halinin burada olması mahallemize ayrı bir değer katıyor. Burada büyük bir soğuk hava deposu yaparak üreticimizin ve pazarcı esnafımızın katma değerini yükselteceğimiz projelerimiz var. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte koordineli çalışarak alt yapı projelerini tamamlamayı hedefliyoruz. Seçimden önce Sandıklı ve Acarlar mahallemiz arasındaki yol sıcak asfalt ile tamamlanacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu bu konu ile ilgili açıklamasını yaptı biliyorsunuz. Yolumuz bittiğinde trafik önemli bir şekilde rahatlayacak bu konuda endişe etmeye gerek yok. Bizler sosyal belediyeciliği işlerimizin ilk sırasına koyuyoruz. Laf üstüne laf koymak için değil, taş üstüne taş koyarak emeklerinizin karşılığını almanız için çalışacağız“ ifadelerini kullandı.

Acarlar mahallesindeki ilgi ve sevgi seli karşısında memnuniyetini dile getiren CHP’li Osman Gökmen bol bol hatıra fotoğrafı çekilmeyi ihmal etmedi.

Haber: Saniye Başkan