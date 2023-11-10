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CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı yaptığı yazılı basın açıklamasında şunlara yer verdi; “ AKP İl Başkanı Sayın Ökten bugün yaptığı açıklamalar ile yine iş bilmezlik ve becerisizliklerini tıpkı genel başkanları gibi algı ve sahte söylemler ile kapatmaya çalışma çabası artık bir alışkanlık mı oldu bilemiyoruz.

Her seçim dönemi olduğu gibi yalan hizmetin mimarı bu zihniyetin, algı ile süreç yönetme gayretini şaşkınlıkla takip ediyoruz.

Yapımı devam ettiği söylenen şehir hastanesinin yol yapımı ile ilgili soylemler de bulunan il başkanı üst perdeden yine büyükşehir belediyemize laf atıyor, sataşıyor.

Sayın Ökten, hastahane yolu karayollarına ait bir bölge. Buradaki iş bilmez anlayışına Aydın Büyükşehir Belediyemizi katıp kendinizi aklamaya çalışma. Eğer halk için hakkaniyetli bir şey söylemek, konuşmak istersen ekonomiden, yaratılan yoksulluktan, pazardan çarşıdan atık toplayan vatandaşlarımızın çaresizliğini dile getir.

Öğrenciler barınamıyor, emekliler geçinemiyor, çocuklar beslenemiyorken senin algı içinde laf cambazlığı yapmana hiç gerek yok.

Sayın Ökten yerel seçimler ile ilgili kurduğunuz hayallere çok kapılma. Sizin üzerinizde aç yatağa giren çocukların, haklarını yediğiniz gençlerin, sarayın şatafatlı hayatı ve bir avuç zenginin keyfi için yoksullaştırdığınız bu halkın ahı var ahı. Siz en iyisi mi birazcık vicdanınız sahibi iseniz bu halkın hakkını halka teslim eder, gerçekleri konuşur yaratılan bu yoksulluğa çare bulursunuz” dedi.

