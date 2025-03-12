Edirne Milletvekili ve Ziraat Mühendisi Ediz Ün, Türkiye’de süt hayvancılığının büyük bir krize sürüklendiğini belirterek, yanlış tarım politikalarının hem üreticiyi hem de tüketiciyi mağdur ettiğini vurguladı.ANKARA (İGFA) - Süt sektöründe yaşanan sıkıntıların et krizinin de temel sebebi olduğunu dile getiren Edirne Milletvekili Ediz Ün, süt alım fiyatlarının üretim maliyetlerine uygun hale getirilmesi gerektiğini vurgulayarak Tarım ve Orman Bakanlığı’nı eleştirdi.

“Bakan İbrahim Yumaklı, Ulusal Süt Konseyi’nin yönetmeliğini değiştirmekle uğraşacağına bir kez olsun süt üreticisinin yanında dursun" diyen Milletvekili Ün, " Görüyoruz ki bakanlık bürokratları tercihini yine sanayiciden yana kullanıyor. AK Parti’nin bugüne kadar tarım politikalarında hep büyük sermaye sahiplerini kayırdığı ortada. Tarımda sanayiciyi koruyarak küçük üreticiyi ezmeye devam ediyorlar. Eğer süt alım fiyatlarını revize edecek hızlı bir karar alınmazsa, bugün nasıl besi hayvanı ithal ediyorsak, yarın da süt ithal eder hale geleceğiz. Kimse ‘bu olmaz’ demesin, AK Parti’nin beceriksiz politikaları nedeniyle bu ülke defalarca ithalata mahkûm edildi” diye konuştu.

Süt fiyatlarının üreticiye para kazandırmadığını, ancak tüketicinin de süte ve süt ürünlerine ulaşamadığını belirten Ün, “Bugün Erzurumlu süt üreticisi, litresini 11 TL’ye bile satamazken isyan ediyor. Öte yandan vatandaş, çocuğuna süt veremiyor, kahvaltıya peynir koyamıyor, yoğurt ve ayran alamıyor. TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileri bile gerçeği gizleyemiyor: Süt fiyatları aylık yüzde 9, peynir yüzde 7, tereyağı ise yüzde 14 arttı. Tüketicinin cebinden çıkan para sürekli artarken üreticiye süt alım fiyatında tek kuruşluk bir iyileştirme yapılmadı. AK Parti, hayvancılığı ette olduğu gibi sütte de dışa bağımlı hale getiriyor” dedi.

"Çözüm Belli Ama İrade Yok"

Öte yandan CHP'li Ün, süt ve besi hayvancılığının sürdürülebilir hale getirilmesi için atılması gereken adımları da şöyle sıraladı:

• Meraların ıslah edilerek üreticinin uygun yem temin etmesi sağlanmalı.

• Hayvancılığa verilen destekler en az dört katına çıkarılmalı.

• Et ve Süt Kurumu, piyasaya müdahale ederek üreticinin zarar etmesini önlemeli.