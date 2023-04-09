Millet İttifakı çatısı altında yer alan CHP ve İYİ Parti, kendi logolarıyla ve listeleriyle seçime katılacak.

Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi de adaylarını CHP listelerinden gösterecek.

Henüz listesini YSK'ya sunmayan CHP'de bazı il ve adaylara ilişkin basına sızan isimler şöyle:

BURSA BİRİNCİ BÖLGE

1- Prof. Dr. Kayıhan Pala

2- Nurhayat Altaca Kayışoğlu

3- Mehmet Atmaca (Saadet Partisi kontenjanı)

4- İsmet Karaca

5- Jülide Akköprü

6- Alpaslan Yıldız (Gelecek Partisi kontenjanı)

7- Zafer Yıldız

8- Tamer Dede

9- Serkan Öztürk

10- Özgür Yıldız

BURSA İKİNCİ BÖLGE

1- Hasan Öztürk

2- Cemalettin Kani Torun (Gelecek Partisi kontenjanı)

3- Orhan Sarıbal

4- Erkan Dönmez

5- Şahin Sevinç

6- Funda Türkcoş Pekiner

7- Ender Teke

8- Huriye Canan Çelik Tunar

9- Mehmet Önder Mutlu

10- Seda Bozdağ Güzelkaya

İSTANBUL BİRİNCİ BÖLGE

1. Oğuz Kaan Salıcı

2. Gamze Akkuş İlgezdi

3. Fethi Açıkel

4. Gökhan Günaydın

5. Birol Aydın (Saadet Partisi)

6. Ahmet Ersagun Yücel

7. Elif Esen (DEVA Partisi)

8. Hasan Karal (DEVA Partisi)

9. Cemal Enginyurt (Demokrat Parti)

10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)

11. Ali Gökçek

12. Suat Özçağdaş

13. Doğan Çakmak

14. Özcan Baripoğlu

15. Sevgi Kılıç

16. Olgun Çelik

İSTANBUL İKİNCİ BÖLGE

1. Namık Tan

2. Yunus Emre

3. Gökhan Zeybek

4. Enis Berberoğlu

5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)

6. Yüksel Mansur Kılınç

7. İhsan Mesih Şahin (Gelecek Partisi)

8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA Partisi)

9. Berna Sukas

10. Fuat Yıldırım

11. Onur Aydın

12. Işık Öğütçü

13. Soner Özimer

14. Mehmet Ali Yüksel

15. Şaban Karaaslan

16. Elmas Aruz

İSTANBUL ÜÇÜNCÜ BÖLGE

1. Engin Altay

2. Erdoğan Toprak

3. Türkan Elçi

4. İlhan Kesici

5. Zeynel Emre

6. Medeni Yılmaz (DEVA Partisi)

7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)

8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)

9. Özgür Karabat

10. Mustafa Yeneroğlu (DEVA Partisi)

11. Turan Taşkın Özer

12. Doruk Bulut

13. Oğuz Kemal Yakar

14. Turgay Özcan

15. Utku Caner Çaykara

16. Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)

İZMİR BİRİNCİ BÖLGE

1. Yüksel Taşkın

2. Ahmet Tuncay Özkan

3. Sevda Erdan Kılıç

4. Murat Bakan

5. Ednan Arslan

6. Seda Kaya (DEVA Partisi)

7. Haydar Altıntaş (Demokrat Parti)

8. Devrim Barış Çelik

9. Sefer İpekli

10. Güldem Atabay

11. Şahbal Aras

12. Fulya Akçay

13. Mehmet Şahin Fırat

14. Birgül Değirmenci

İZMİR İKİNCİ BÖLGE

1. Gökçe Gökçen

2. Rıfat Nalbantoğlu

3. Rahmi Aşkın Türeli

4. Mahir Polat

5. Salih Uzun (Demokrat Parti)

6. Deniz Yücel

7. Deniz Bilici (Gelecek Partisi)

8. Hüseyin Sezer

9. Esin Doğan Metin

11. Altan İnanç

12. Emine Helin İnan Kınay

13. Ayten Gülsever

14. Nurşen Balcı

15.Burak Kotan

GAZİANTEP

1. Hasan Öztürkmen

2. Melih Meriç

3. Ertuğrul Kaya (DEVA Partisi)

4. Reis Reisoğlu

5. Adile Merve Altınbaş Yılmaz

6. Erdal Geçit

7. Selim Karahan

8. Müslüm Şahinsoy

9. Hasan Gül

10. Mehmet İslam (Saadet Partisi)

11. Ahmet İdris İnal

12. Fatma Müge Düşün

13. Gökhan Çeliktürk

14. Vicdan Aktaş

KAHRAMANMARAŞ

1. Ali Öztunç

2. İrfan Karadutlu (DEVA Partisi)

3. Mehmet Bağlar

4. Ejder Kaygusuz

5. Naile İşlek

6. Tufan Yanar

7. Aziz Cem Güner

8. Çağatay Atasay

KAYSERİ

1. Aşkın Genç

2. Mahmut Arıkan (Saadet Partisi)

3. Burhan Bahadır Özsoy (DEVA Partisi)

4. Zülküf Arslan (Gelecek Partisi)

5. Ümit Özer

6. Özgen Aydıncak

7. Ali Çetinkaya

8. Onur Sergen Doğan

9. İbrahim Kağan

10. Niyazi Ünalmış

MERSİN

1. Ali Mahir Başarır

2. Gülcan Kış

3. Mehmet Emin Ekmen (DEVA Partisi)

4. Talat Dinçer

5. Hasan Ufuk Çakır

6. Emre Yılmaz

7. Nürsen Yücesoy Temizkan

8. Leyla Serin Kırık

9. Ahmet Yorgun

10. Mehmet Gültekin Uğur

11. Şerife Arıcı

12. Güven Kocabıyık

13. Neslihan Çelebi

ADANA

1. Orhan Sümer

2. Müzeyyen Şevkin

3. Burhannetin Bulut

4. Sadullah Kısacık (DEVA Partisi)

5. Ayhan Barut

6. Berke Duvan

7. Hüseyin Keser

8. Erkan Karakaya

9. Orhan Toplum

10. Kübra Özbiçer

11. Ahmet Korkmaz

12. Sercan Polat

13. Murat Öztanrıöver

14. Ebru Yılmaz

15. Elife Müftüoğlu

ORDU

1. Seyit Torun

2. Mustafa Adıgüzel

3. Ahmet Tokluoğlu

4. Cengiz Okur

5. Nilgün Yılmaz

Haber: Zeynep Asena Günay