İzmir'de Çiğli Belediyesi, Anneler Günü’nü ilçede düzenlediği renkli ve anlamlı etkinliklerle kutluyor. Kadın emeğini ön plana çıkaran Anneler Günü Kermesi, yoğun ilgiyle kapılarını açtıİZMİR (İGFA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde yerel belediye, Anneler Günü vesilesiyle hem kadın emeğini desteklemeyi hem de annelere özel bir gün armağan etmeyi hedefledi.

İlçede her yaştan vatandaşı bir araya getiren bu etkinlikler, dayanışma ve sevgi dolu anlara sahne oldu.

Kermeste, takı tasarımlarından Amigurumi oyuncaklara, deri ve hasır çantalardan örgü kıyafetlere, seramik ürünlerden ev yapımı lezzetlere kadar birçok farklı ürün sergileniyor. Kadın üreticilerin el emeği göz nuru ürünleri, hem hediyelik eşya arayanlara hem de anlamlı bir alışveriş yapmak isteyenlere hitap ediyor.

Anneler Günü kutlamaları bununla da sınırlı değil. 9 Mayıs Cuma günü Sasalı Kent Ormanı’nda düzenlenecek olan Anneler Günü Pikniği ile kutlamalar doğayla iç içe, keyifli bir buluşmayla devam edeceği bildirildi.