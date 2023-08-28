İzmir Büyükşehir Belediyesi kentte yaşayan çocukları yerel yönetim mekanizmalarına dâhil edecek İzmir Çocuk Belediyesi’ni faaliyete geçirdi. Çocukların aktif yurttaşlık temeliyle yerel yönetimde daha fazla söz sahibi olabilmelerini amaçlayan İzmir Çocuk Belediyesi’nin üyeleri kurayla belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’ndaki kura çekimine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı. Yaklaşık 250 çocuğun katılımıyla gerçekleşen komisyon üyelerinin 100’ü asıl, 50’si yedek olarak belirlendi. Ancak tüm çocuklar gönüllü olarak Çocuk Belediyesi’nin faaliyetlerine katılabilecek. Çocuk Belediyesi Ekim ayının ilk haftasında çalışmalara başlayacak.

Çocukların büyük bir coşkuyla karşıladığı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Biliyorum tatildesiniz, okullar açılacak harıl harıl bir eğitim dönemi başlayacak. Sınavlar ödevler devam edecek. Sonra büyüyeceksiniz. Yapacağınız işlerle bu ülkenin geleceğini sizler aydınlatacaksınız. Kahraman atalarımız düşmandan temizleyerek bu vatanı bize hediye etti. Sizler de ikinci yüzyıla girerken bu yüzyılın çocukları olarak İzmir’de görev yapmaya başlayacaksınız" dedi.

Seferihisar’da Türkiye’nin ilk Çocuk Belediyesini kurduklarını hatırlatan Başkan Soyer, "Çocuk aklı değil çocuk hakkı demiştik. Çocuklarımızın her birinin bir hakkı var bu şehirde. Çocuklar geleceğin büyükleri ama aynı zamanda bugün içerisinde yaşadığımız bu güzel şehrin paydaşları. Dünyadaki tüm ülkelerin üyesi olduğu BM, çocukların hakları olduğunu kabul etmiş. Biz pratik olarak hayata geçirilmesi için Çocuk Belediyesi’ne karar verdik. Sizler bu belediyenin birer üyesi olarak sizler söz hakkı alacaksınız. Bizler sizi duymalıyız, dinlemeliyiz. Biz sizin için bir park yapıyoruz ama belki de siz o parktan memnun değilsiniz. Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri sizin kararlarınızı dinleyecek ve İzmir sizin katılımızla yönetilecek. Hazır mısınız? Buna akıl yoracaksınız, tartışacaksınız. Öneri haline getirip meclise taşıyacaksınız. Size çok inanıyorum en iyisi yapabileceğinizi biliyorum. Bu görevde ister asıl ister yedek olun bu önemli değil. Önemli olan canla başla bir şeyler üretmek” dedi.

Belediye Başkanlığı yaptığı günden bugüne en sevdiği fikirlerden birinin Çocuk Belediyesi olduğunu ifade eden Başkan Soyer, çocukların sorularını tek tek yanıtlayarak, “Çocukların fikirleri doğrultusunda gündem maddelerini de oluşturacağız. Bugün siz çocuksunuz ancak yarın başka çocuklar olacak; her zaman çocukların haklarını savunabilecek bir yapı olmalı. Bir komisyonda görev yapan üyeleriniz diğer komisyonlara fikir verebilir. Seçim yapılır yapılmaz ilk iş çocukları Doğal Yaşam Parkı’na ve PAKO’ya götürmek olacak. Ekim ayında ilk oturumunuza geleceğim. Her birinizle gurur duyuyoruz. O kadar güzel aklınız ve fikirleriniz var ki şehri daha iyileştirmek ve güzelleştirmek için sürekli fikirler üretiyorsunuz. Siz bu şehri çok seviyorsunuz ben eminim. Şimdiden görevinizde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

İzmir Çocuk Belediyesi işleyiş ve yönetim modeli, çocuk katılım ilkelerine uygun olarak 23 Haziran 2023 tarihinde 25 çocuğun katılımı ile gerçekleştirilen “İzmir Çocuk Belediyesi Yönetim Modeli Çalıştayı” ile belirlendi. Çalıştay sonunda çocuklar; yetki ve sorumlulukların aralarında eşit şekilde paylaşılacağı, gerekli hallerde kendi seçtikleri grup sözcüleri tarafından temsil edildikleri bir yönetim modelini seçti. İzmir Çocuk Belediyesi Çalıştay'da belirlenen doğrudan demokrasi yöntemiyle, bir başkanlık sistemi olmadan yönetilecek.

4 ÇALIŞMA GRUBU

İzmir Çocuk Belediyesi, çalışmalarına Ekim ayının ilk haftasında başlayacak. Çocuklar çalışmalarını 4 alt çalışma grubuna ayrılarak yürütecek. Bu çalışma grupları ise şöyle belirlendi.

Kentsel Haklar Komisyonu; İzmir’de yaşayan her çocuğun herhangi bir nedenle herhangi bir ayrımcılığa uğramadan kentsel hak ve hizmetlerden eşit şekilde yararlanmasına yönelik çalışmalar yürütecek.

Sosyal Etkinlikler Planlama Komisyonu; Kentte yaşayan çocukların boş zamanlarını nitelikli ve özelliklerine uygun şekilde değerlendirebilmelerine yönelik ihtiyaç belirleme, oyun alanları tasarlama, sanatsal ve kültürel etkinlikler planlama çalışmaları yürütecek.

Doğa ve Ekoloji Komisyonu; Çocukların yaşadıkları dünyanın çevresel koşullarını değerlendirerek, sürdürülebilir çözümler üretebildikleri, yaşamlarını doğrudan etkileyen iklim krizi ile tartışmaların yürütüldüğü çalışmalar yürütecek.

Bilgi ve Teknoloji Komisyonu; Çocuklarla bilgiye erişim, teknoloji, kitle iletişim araçları ve sosyal medya kullanımı ve bu kullanımların etkileri konusunda dijital vatandaşlık çalışmaları yürütecek.

