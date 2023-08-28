Tüm saha ekiplerine anında müdahale talimatı vererek sahaya inen Başkan Özcan, kapanan yolların açılması ve sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşlara yardım edilmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Su taşkınları sonucu kapanan yolları iş makineleri ile temizleyen ekipler, taşan dere yataklarında ise su tahliye işlemlerini gerçekleştirdi.

Aşırı yağışlar nedeniyle mağduriyet yaşayan tüm Nazillililerin 7 gün 24 saat 444 1 391 numaralı telefondan Nazilli Belediyesi’ne ulaşabileceğini kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Ekiplerimizle birlikte şiddetli yağış sonucu oluşan sel afeti sonrası baskın ve tahribatlara anında müdahaledeyiz. Teyakkuza halinde olan ekiplerimiz kentimiz genelinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Mağdur olan vatandaşlarımıza gerekli desteği sağlamak için elimizden geleni yapacağız" dedi.