İzmir Gaziemir Ulaştırma 12. Bölük’te askerlik yapan eski silah arkadaşları, Amasya’da geleneksel buluşmada bir araya geldi. Bölük Komutanı Hasan Özgen’in katılımıyla duygusal anlar yaşandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türkiye’nin dört bir yanından gelen eski askerler, Amasya Yeşil Yenice Beldesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen “Geleneksel Asker Arkadaşları İçtiması”nda buluştu.

İzmir Gaziemir Ulaştırma 12. Bölük’te vatani görevini yapan ve aralarında Keşanlı Ersin Güven’in de bulunduğu grup, anılarını tazeledi.

KOMUTAN HASAN ÖZGEN’E BÜYÜK SEVGİ

Etkinliğin onur konuğu, askerlerin “baba” olarak gördüğü eski Bölük Komutanı Hasan Özgen oldu. Eşiyle katılan Özgen, silah arkadaşlarıyla hasret giderdi. İçtima yoklamasıyla başlayan buluşmada, nöbet hikâyeleri, koğuş muhabbetleri ve Yobaz Deresi anıları canlandı.

“20 YAŞINDA HİSSETTİK”

Askerlik bağının zamana meydan okduğunu gösteren buluşmada Nevzat Erdemli, “Askerlikte aile hasretini, dayanışmayı, tek yürek olmayı öğrendik. Bugün burada yine 20 yaşındayız, aynı dostlukla” dedi. Katılımcılar, Ersin Güven, Muzaffer Olaş ve ev sahibi Mehmet Meletli’ye teşekkür ederken, buluşmayı “Ne Mutlu Türküm Diyene!” sloganıyla noktaladı.

Katılımcılar, gelecek yıl daha büyük bir buluşma için söz verdi.